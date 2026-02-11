El brigadier general Edwin Urrego Pedraza, que actualmente ejerce funciones en Cali, dejó de formar parte del cuerpo policial. Así se desprende del Decreto 0147 expedido el 11 de febrero de 2026 por el Gobierno Nacional colombiano, que bajo la figura legal de “llamamiento a calificar servicios” pone fin a su servicio activo.

Esta figura legal, establecida por la Ley 857 de 2003, facilita el alejamiento de cargos oficiales y suboficiales que pueden ser retirados sin pérdida de grado. En el decreto se detalla que “Urrego será separado del cargo a partir de la comunicación del acto administrativo”, así como se aclara que “permanecerá dado de alta en la pagaduría durante tres meses”.

La noticia del retiro del brigadier Urrego llega un día después de las acusaciones públicas por parte del presidente Gustavo Petro, quien ha señalado directamente a Urrego de liderar un supuesto complot para ligarlo con el narcotráfico.

En un evento hecho en el Centro de Convenciones de Montería, Córdoba, el presidente afirmó: “Hay un general que ordené retirar de la Policía, tiene una orden extraña, que no le dimos nosotros, de llenar mi carro de narcóticos y evitar mi reunión con Trump. Eso me pone en alerta, porque eso viene desde octubre del año pasado” y agregó, respecto al ministro del Interior, Armando Benedetti, que “tiene que ver con usted… le allanó su casa, era para eso”.

El posible complot, de acuerdo con Petro, pretendía interrumpir su planeado encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Urrego Pedraza, oriundo de San Bernardo, Cundinamarca y nacido el 6 de septiembre de 1976, tiene una respetada trayectoria de más de 31 años en la Policía Nacional. Graduado como administrador policial en 1996 en la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, ha ocupado cargos como jefe de la Seccional de Policía Judicial en el Departamento de Policía Cauca, jefe de investigación en la Dijín (Dirección de Investigación Criminal e Interpol), director de la Escuela de Investigación Criminal, subdirector de la Dijín y director de Investigación Criminal e Interpol en 2023. Su hoja de vida es impresionante, con 217 felicitaciones y 62 condecoraciones.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.