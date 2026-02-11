El Gobierno de Colombia, en un anuncio hecho por el ministro de Hacienda Germán Ávila, ha confirmado otra vez planes para declarar una emergencia económica e implementar un nuevo “impuesto al patrimonio” específico para personas jurídicas. Estas medidas excepcionales tienen como objetivo recaudar alrededor de 8 billones de pesos para afrontar la crisis generada por la reciente ola invernal.

Este gravamen, inédito en el contexto colombiano pues usualmente solo se aplicaba a personas naturales con altos patrimonios, afectaría aproximadamente a 15.000 empresas cuyos patrimonios líquidos superen los 10.000 millones de pesos (equivalentes a 200.000 UVT). El esquema tributario sería progresivo, con tarifas marginales que oscilarían entre 0,6 % y 1,2 %, dependiendo del tamaño del patrimonio de la empresa.

Por ejemplo, bajo esta propuesta, una empresa como el Grupo Éxito, que a pesar de haber registrado pérdidas netas recientemente, tendrían que aportar alrededor de 82.000 millones de pesos. En este escenario, se calcula que solo las empresas mencionadas anteriormente le costarían al erario around de 3,5 billones de pesos, aún faltarían aportes de otros sectores de altos patrimonios.

En Blu Radio se hizo una discusión sobre este tema, y Néstor Morales se preguntó que deben hacer las compañías que tengan activos en otros países: “Las empresas colombianas que tienen activos en el exterior y si deben pagar por ese patrimonio, eso es lo que debe aclarar ese decreto. Descubrieron que a través de esta emergencia van a recoger lo que no pudieron con la otra y remendar el hueco”.

Además, puso un ejemplo de una compañía que se vería obligada a subir precios, pese a que había anunciado la rebaja en productos populares como la famosa chocolatina Jet: “Esa plata que va a pagar por ejemplo Nutresa, ¿quién la paga al final? pues los consumidores, la chocolatina va a volver a subir a 1.300 pesos, la habían bajado a mil y la plata les toca sacarla de alguna parte”.

