Enel Colombia anunció cambios en el formato de la factura del servicio de energía que reciben los usuarios de Bogotá y Cundinamarca. La modificación, que comenzará a aplicarse a partir del mes de febrero, busca facilitar la lectura del documento y hacer más clara la información para los clientes, tanto en la versión impresa como en la factura virtual enviada por correo electrónico.

De acuerdo con la compañía, el nuevo diseño reorganiza los contenidos y adopta un lenguaje más simple y cercano. Uno de los ajustes más visibles es la incorporación de un sistema de colores que permite identificar de manera diferenciada los servicios y cobros incluidos en el recibo.

La factura estará estructurada de la siguiente forma:

Color verde: ubicado en la parte posterior del documento impreso. Allí se detallan los valores correspondientes al consumo de energía y otros cobros asociados a este servicio.

ubicado en la parte posterior del documento impreso. Allí se detallan los valores correspondientes al consumo de energía y otros cobros asociados a este servicio. Color rosado: situado en la parte intermedia de la factura. Incluye productos y servicios adicionales como la tarjeta Crédito Fácil, asistencias, impuestos municipales, entre otros conceptos.

situado en la parte intermedia de la factura. Incluye productos y servicios adicionales como la tarjeta Crédito Fácil, asistencias, impuestos municipales, entre otros conceptos. Color azul: localizado en la parte final del recibo. Este color identifica específicamente los cobros relacionados con el servicio de aseo.

A pesar de los cambios visuales, la información clave para los usuarios se mantiene en lugares de fácil acceso para leer y entender el recibo de luz y su consumo mensual. El número de cliente, necesario para hacer trámites y consultas, continúa en la parte frontal del documento, en la esquina superior derecha. En ese mismo espacio se presentan de forma más clara las fechas de pago oportuno, suspensión del servicio y próxima lectura.

Además, la factura incluye un listado actualizado de los canales de atención digitales y telefónicos de Enel Colombia, así como los medios de recaudo autorizados y seguros, con el fin de orientar a los usuarios en sus gestiones.

¿Cómo funcionará la factura electrónica de Enel para la Dian en 2026?

La implementación del nuevo diseño de la factura de Enel Colombia no implicará cambios en el funcionamiento de la factura electrónica frente a los reportes exigidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) a partir de 2026. Según informó la compañía, los clientes que ya se encuentran inscritos a la factura electrónica continuarán recibiendo el documento bajo los lineamientos técnicos y tributarios vigentes, sin afectaciones en la información que se genera y se reporta a la entidad fiscal. El ajuste anunciado es únicamente de carácter visual y de organización del contenido, por lo que no modifica aspectos como las tarifas aplicadas, el consumo facturado, los periodos de liquidación ni las disposiciones de ley, entre ellas el consumo de subsistencia y las contribuciones obligatorias. Tampoco se verán alterados los recaudos correspondientes a servicios como aseo o alumbrado público, ni los productos y servicios del portafolio de Enel, Crédito Fácil o de terceros. En el caso de los usuarios que reciben la factura en formato braille junto con la tradicional, este documento no tendrá cambios y se mantendrá sin modificaciones.

¿Cómo puedo ver mi factura Enel Codensa por Internet 2026?

Los usuarios de Enel pueden consultar y descargar su factura de energía de manera digital a través de los canales habilitados por la compañía. La opción principal es la sucursal virtual, disponible en el sitio web enel.com.co, en la sección ‘mi Enel’. Allí, los clientes deben ingresar con su usuario y contraseña para acceder al historial de facturación y descargar recibos de hasta los últimos 12 meses.

Otra alternativa es la herramienta ‘factura exprés’, que permite visualizar el documento sin necesidad de iniciar sesión, únicamente con el número de cliente. Este servicio está pensado para quienes requieren una consulta rápida de su factura vigente.

Adicionalmente, Enel ofrece la aplicación móvil Enel Clientes, disponible para dispositivos Android y iOS. A través de esta ‘app’, los usuarios pueden revisar sus facturas, descargarlas y realizar otros trámites relacionados con el servicio de energía desde su celular.

