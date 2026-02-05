ETB informó que, junto con Directv, notificó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) una posible alianza comercial enfocada en la prestación de servicios de televisión.

Sigue a PULZO en Discover

Esta notificación da inicio al proceso regulatorio obligatorio para este tipo de acuerdos y no implica una aprobación automática ni la puesta en marcha inmediata de la operación.

La evaluación y eventual autorización dependerán del análisis que realice la autoridad de competencia. Según explicó la compañía, la notificación fue presentada de manera conjunta en cumplimiento de las normas sobre competencia y control de integraciones empresariales.

El trámite permitirá a la SIC estudiar el alcance de la alianza, su impacto en el mercado y las condiciones bajo las cuales podría desarrollarse. La iniciativa busca ampliar y fortalecer la oferta de servicios de televisión para los usuarios, en un contexto marcado por la transformación del consumo audiovisual y la convergencia entre conectividad y contenidos.

Lee También

ETB aclaró que la potencial operación se plantea como una colaboración comercial y que, en esta etapa, no contempla cambios en la estructura societaria de las empresas.

El alcance final del acuerdo dependerá de los resultados del análisis regulatorio y de las decisiones posteriores de las partes.

La notificación se produce en un entorno de alta competencia en el sector, donde las alianzas se han convertido en una herramienta para mejorar la propuesta de valor al usuario.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.