La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a la empresa Jenagro 85 por infringir el régimen de protección al consumidor, tras comprobar que cobraba valores superiores a los precios anunciados y no garantizaba el derecho de los clientes a recibir vueltas correctas.

La decisión se produjo luego de una visita administrativa realizada por la Dirección de Investigaciones para la Protección del Consumidor, en la que se evidenciaron prácticas que afectaban de manera directa a los compradores.

Como resultado, la SIC impuso una multa de 133.452.200 pesos. Durante la inspección, la entidad constató que el establecimiento no exhibía el aviso obligatorio sobre la disponibilidad de vueltas correctas en las cajas registradoras, incumpliendo el deber de informar de forma clara y visible a los consumidores sobre este derecho.

Además, se verificó que en varias transacciones se ajustaban los valores a favor del comercio cuando no se contaba con el cambio exacto, lo que implicaba que los clientes terminaran pagando más de lo anunciado.

Aunque las diferencias por operación eran pequeñas, su repetición sistemática generó un beneficio económico indebido para la empresa y un impacto negativo en la economía de los consumidores.

La SIC ordenó a Jenagro 85 adoptar medidas internas para evitar que estas situaciones se repitan y reiteró su compromiso con la defensa de los derechos del consumidor en Colombia.

Qué es la SIC y cómo funciona en Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio, conocida como la SIC, es la entidad del Estado colombiano encargada de proteger y promover el buen funcionamiento de los mercados.

Su labor principal es defender los derechos de los consumidores, vigilar que las empresas cumplan las normas y garantizar una competencia leal entre los distintos actores económicos.

En materia de protección al consumidor, la SIC se asegura de que los productos y servicios ofrecidos en el país cumplan con condiciones de calidad, seguridad e información clara y veraz.

También investiga y sanciona prácticas como cobros indebidos, publicidad engañosa, incumplimiento de garantías y cualquier conducta que afecte los derechos de los compradores. Otro de sus roles clave es la protección de la libre competencia.

La SIC investiga y sanciona acuerdos ilegales entre empresas, como carteles de precios, abusos de posición dominante y prácticas que limiten o distorsionen la competencia en los mercados, con el fin de evitar perjuicios para los consumidores y la economía.

Adicionalmente, la entidad administra el sistema de propiedad industrial en Colombia, lo que incluye el registro de marcas, patentes, diseños industriales y otros signos distintivos, brindando seguridad jurídica a empresarios e innovadores.

La SIC también cumple funciones en protección de datos personales, vigilando que las empresas y entidades públicas manejen de forma responsable la información de los ciudadanos. Con estas tareas, la SIC contribuye a mercados más transparentes, justos y confiables.

