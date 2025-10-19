La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó cerrar en Colombia el proyecto cofundado por Sam Altman, CEO de OpenAI, por múltiples violaciones a la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales.

Según la entidad, la empresa recolectó información biométrica —como imágenes del iris— sin autorización expresa ni información clara sobre su uso, finalidades o medidas de seguridad.

Además, ofrecía incentivos económicos condicionando la voluntad de los usuarios, incumpliendo principios de libertad y transparencia.

La SIC identificó cinco faltas graves: ausencia de autorización válida, incumplimiento de deberes informativos, deficiencias en atención a reclamos, falta de medidas de seguridad y violación del principio de libertad.

Por ello, ordenó eliminar todos los datos sensibles y prohibió a las empresas World Foundation y Tools for Humanity realizar cualquier tratamiento de datos personales en el país.

Worldcoin respondió calificando la decisión como “preliminar” y anunció que interpondrá recursos legales con efecto suspensivo para continuar operando mientras se resuelve el caso.

Afirmó que no almacena datos biométricos y que el consentimiento de los usuarios es informado y opcional. Este caso refuerza el debate global sobre la tensión entre la innovación tecnológica y la protección del derecho a la privacidad.

