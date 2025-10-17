Del 17 al 23 de octubre de 2025, Makro celebra la “Quincena del ahorro”, una semana en la que sus tiendas ofrecerán descuentos de hasta el 60 % en una amplia gama de productos.

(Vea también: ¿Sale más barato mercar en barrio estrato 1 que estrato 6? Resultado dejó a muchos sorprendidos)

La compañía busca consolidarse como el aliado del ahorro inteligente para las familias colombianas, los emprendedores y los negocios que se abastecen en sus puntos de venta.

Entre las promociones más destacadas, Makro incluye 60 % en la segunda unidad y descuentos del 40 % y 50 % en productos seleccionados, tanto en tiendas físicas como en su plataforma en línea www.makro.com.co.

Lee También

Descuentos por categorías en Makro

Durante la jornada, los clientes encontrarán rebajas significativas en las principales categorías del mercado:

Hasta 50 % en frutas y verduras frescas como calabaza, lechugas, guineo, banano, pimentón rojo y cebolla cabezona.

Hasta 35 % en productos congelados como salmón, camarones, mariscos y pollo.

Hasta 60 % de descuento en la segunda unidad en bebidas seleccionadas.

Hasta 40 % en productos de despensa: aceites, arroces, pastas, salsas, harinas y la línea de marca propia ARO.

Hasta 35 % en artículos de aseo personal y hogar, incluidos detergentes, suavizantes y jabones.

Hasta 40 % de descuento en referencias de papel higiénico.

Hasta 35 % en electrodomésticos y productos para el hogar, con precios especiales en licuadoras, ventiladores, ollas, neveras y llantas.

El CEO de Makro Colombia, Nicolás Tobón, destacó que esta campaña refuerza el compromiso de la compañía con el bolsillo de los colombianos:

“Con Makro Quincena reafirmamos nuestro propósito de estar más cerca de los colombianos, ofreciendo oportunidades reales de ahorro que se sienten en el bolsillo. En Makro trabajamos para que cada cliente —desde el que abastece su negocio hasta quien hace su mercado semanal— encuentre calidad, variedad y precios bajos en un solo lugar”, aseguró.

Las promociones estarán disponibles hasta agotar existencias en las 21 tiendas Makro del país, así como en la tienda virtual.

Con esta iniciativa, la cadena refuerza su presencia en el mercado colombiano, apostando por la competitividad en precios y el ahorro directo para los consumidores, en un contexto en el que cada peso cuenta.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.