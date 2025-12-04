Colombia se enfrenta a un alza constante en los precios, según indica el índice del pollo asado. El valor promedio de un pollo asado en noviembre se situó en 47.100 pesos, con una variación interanual del 11,82 %. A pesar de las esperanzas de los expertos financieros de una posible deceleración en la inflación, los recientes datos muestran una proyección de una tasa de inflación de más del 5 % para el cierre del año 2025, según informó La República.

Los precios de los bienes y servicios han seguido una tendencia a la alza en las diferentes ciudades del país. Según este índice, Medellín registró un precio de 59.360 pesos por un pollo asado, el más alto entre todas las ciudades del país. Por otro lado, Tunja se ha mantenido como la capital con el pollo asado más barato a un precio de 33.300 pesos.

Esta tendencia ascendente en los precios representa su peso en la inflación de noviembre, junto con otros factores como la vivienda, los servicios públicos y los alimentos.

“Se espera un incremento mensual de 0,23 % en la inflación, que corresponde a una tasa anual de 5,48 %, prácticamente estable frente al dato de octubre”, expresó Carolina Monzón, gerente de investigaciones económicas de Itaú Colombia, durante una entrevista con el citado medio. Este comportamiento se atribuye principalmente al incremento en los sectores de la vivienda, los servicios públicos, los hoteles y restaurantes, y las comunicaciones.

En particular, el sector de la vivienda ha jugado un papel importante en la variación del IPC. “Se podrían evidenciar alzas en las tarifas del servicio de gas natural debido a la entrada en vigencia de nuevos contratos, lo que impactará el componente residencial en los próximos meses”, dijo Sergio Cabrales, experto en temas minero-energéticos, según el impreso.

También, David Cubides, economista jefe de Banco de Occidente, destacó en diálogo con La República que “los alimentos, especialmente las frutas, ya no presionan a la baja la inflación, sino su variación supera el 6%, lo que indica un encarecimiento sostenido”.

Dado el panorama actual y las proyecciones de inflación, el Banco de la República podría tener que aumentar su tasa de interés, que ahora es del 9,25 %. Por otro lado, la Encuesta Citi predice que no es probable que la inflación termine el año por debajo del 5 %.

Esto probablemente aumentará el costo de vida para el ciudadano medio, al incrementar los precios de los alimentos y los servicios públicos. Además, los altos precios pueden tener un impacto en la capacidad de compra, lo cual resulta en mayor presión sobre el gasto familiar, particularmente para las familias de bajos ingresos y los trabajadores con salarios mínimos. También podría limitar la capacidad del Banco de la República para flexibilizar su política monetaria para impulsar el crecimiento económico.

