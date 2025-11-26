Primera victoria para Frisby Colombia luego de que el Juzgado Mercantil de Alicante ordenara a Frisby España suspender temporalmente el uso del nombre mientras avanza el pleito jurídico entre ambas partes.

La decisión, notificada este miércoles 26 de noviembre, obliga a la empresa europea a frenar toda actividad comercial que incluya la marca, incluyendo su página web y sus publicaciones en redes sociales.

La medida cautelar, explica W Radio, busca evitar un posible perjuicio para la compañía colombiana, que ha alegado afectaciones por el uso simultáneo del nombre en territorio europeo.

Según el juzgado, permitir que la empresa española continúe utilizando la marca podría causar un “daño irreparable” para la reputación y los derechos comerciales que mantiene la firma original en Colombia.

¿Qué pasó con Frisby España?

Como consecuencia inmediata, las cuentas digitales de la empresa europea deberán ser desactivadas de manera temporal. Entre ellas se encuentra su perfil oficial en Instagram y la plataforma web desde la cual venía promocionando la llegada de su restaurante de pollo frito a España.

La decisión marca un avance para la cadena colombiana en un litigio que ha escalado en instancias europeas y que aún no tiene un fallo definitivo.

El pleito por el nombre ha concentrado la atención de expertos en propiedad industrial, pues se trata de un caso en el que ambas compañías reclaman derechos de uso en distintos territorios.

Tras conocerse la medida, la empresa europea emitió un comunicado —al que tuvo acceso en primicia W Radio— en el que anunció que interpondrá un recurso de apelación con el fin de revertir la orden judicial. Según explicaron, será la Audiencia Provincial la encargada de estudiar el caso y emitir una decisión en las próximas semanas.

En ese mismo comunicado, la compañía europea recalcó que aún tiene en curso cuatro procedimientos contra la empresa colombiana, procesos que, según afirman, podrían impedir la apertura de posibles locales de la marca suramericana en España mientras no se resuelvan los litigios.

En cualquier escenario, el capítulo europeo de Frisby seguirá provocando titulares en los próximos meses, tanto por la apelación que viene en camino como por la expectativa alrededor de la apertura anunciada para 2026. Por ahora, el primer ‘round’ lo ganó la marca colombiana.

