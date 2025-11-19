En las últimas horas, Migración Colombia expulsó a un ciudadano estadounidense que, durante varias semanas, protagonizó comportamientos agresivos, alteró el orden público e incluso afectó la actividad comercial de diferentes zonas turísticas de Cartagena.

El extranjero fue señalado de consumir en restaurantes y salir sin pagar, situación que llevó a varios comerciantes a denunciarlo por estafa.

De acuerdo con la autoridad migratoria, los primeros reportes sobre su comportamiento surgieron en los alrededores del CAI de El Laguito, zona frecuentada por residentes y turistas.

Allí, la Policía Nacional recibió múltiples llamados por parte de vecinos y visitantes, quienes alertaban sobre la presencia del hombre, conocido por sus actitudes agresivas y por generar constantes alteraciones al orden público.

Los uniformados de los cuadrantes cercanos atendieron repetidamente los avisos, encontrándose con episodios que vulneraban las normas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Aunque inicialmente se intentó aplicar medidas pedagógicas para corregir su comportamiento, las situaciones se fueron agravando con el paso de los días.

📹 #𝑬𝒏𝑽𝒊𝒅𝒆𝒐 | En Cartagena, @MigracionCol expulsó a un estadounidense, por alteración del orden público. Irse sin pagar de varios restaurantes, conductas agresivas y 5 medidas correctivas impuestas por @PoliciaColombia motivaron la decisión de la autoridad migratoria. pic.twitter.com/5yR075hNN4 — Migración Colombia (@MigracionCol) November 19, 2025

El caso tomó un rumbo más complejo cuando empezaron a llegar denuncias desde establecimientos del Centro Histórico de Cartagena, donde el extranjero habría consumido alimentos y bebidas sin pagar. En uno de esos episodios, el ciudadano acumuló una cuenta de 130.000 pesos, que abandonó sin cancelar, lo que llevó al dueño del lugar a denunciarlo por estafa.

Ese no fue un hecho aislado. Migración Colombia informó que comportamientos similares se presentaron en restaurantes ubicados sobre la avenida San Martín, área de alto flujo turístico. En esos locales, el estadounidense volvió a consumir productos —esta vez por cerca de 380.000 pesos— y nuevamente se retiró sin hacer el pago correspondiente.

Los comerciantes afectados coincidieron en que el extranjero actuaba con total tranquilidad, pedía su comida sin causar sospechas y luego, aprovechando un descuido del personal, se marchaba sin cancelar la cuenta; incluso, aseguró después que era porque no hablaba español.

Algunos incluso intentaron seguirlo, pero el hombre era hábil para perderse entre el movimiento constante de turistas.

A lo largo de su estadía en Cartagena, la Policía Nacional terminó imponiéndole cinco medidas correctivas, además de varias acciones preventivas y pedagógicas. Sin embargo, ninguna logró modificar su comportamiento. Por el contrario, las denuncias aumentaron y las autoridades comenzaron a considerar su permanencia como un riesgo para la convivencia en la ciudad.

Ante el acumulado de incidentes, Migración Colombia evaluó su caso bajo los parámetros del Decreto 1067 de 2015, normativa que permite expulsar a extranjeros considerados inconvenientes para la seguridad y el orden público. Luego de analizar los repetidos incumplimientos, la entidad determinó que debía ser retirado del territorio nacional.

Migración informó que el extranjero fue trasladado bajo custodia de dos oficiales, desde Cartagena hasta el aeropuerto, donde tomó un vuelo rumbo a Miami, ciudad en la que quedó a disposición de autoridades migratorias de Estados Unidos. La expulsión incluye además una restricción para ingresar nuevamente al país durante un periodo determinado, el cual no fue detallado públicamente.

