El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, anunció un cambio importante en el programa de la Lotería de Visas, lo que generó preocupación entre miles de migrantes.

Sigue a PULZO en Discover

El Departamento de Estado confirmó que el proceso de admisión sufrirá modificaciones, por lo que la convocatoria para el año fiscal 2027 aún no ha sido publicada, afectando a unas 55.000 personas que esperaban participar en el sorteo para obtener la residencia permanente o green card, detalla Univisión.

Aunque el programa no será eliminado, las autoridades indicaron que habrá “cambios en el proceso” y que las nuevas fechas de registro y detalles se anunciarán más adelante.

La Lotería de Visas permite que ciudadanos de países con bajos niveles de inmigración a Estados Unidos participen en un sorteo anual para conseguir una de las 55.000 residencias disponibles, añade ese medio.

Lee También

Usualmente, las inscripciones se abren en la primera semana de octubre y permanecen activas durante un mes. Sin embargo, este año no se ha hecho ningún anuncio oficial.

Los seleccionados preliminares suelen ser notificados entre abril y mayo, y los ganadores finales obtienen la autorización para viajar al país el año fiscal siguiente.

La medida ha generado incertidumbre en miles de solicitantes que dependen de este programa como vía legal de migración, resalta esa cadena.

Qué es la Lotería de Visas y cómo funcionaba

La Lotería de Visas de Estados Unidos, oficialmente conocida como el Programa de Visas de Diversidad, es un sistema creado por el gobierno estadounidense para otorgar hasta 55.000 residencias permanentes (green cards) cada año a personas de países con bajos índices de inmigración hacia ese país.

Su objetivo es promover la diversidad entre los nuevos inmigrantes. Cada año, el Departamento de Estado abre un periodo de registro gratuito, generalmente en octubre, durante el cual los interesados deben llenar un formulario en línea con sus datos personales, nivel educativo y una fotografía reciente.

Tras el cierre de inscripciones, se realiza un sorteo electrónico entre todos los participantes que cumplan los requisitos. Los seleccionados son notificados oficialmente entre abril y mayo del año siguiente a través del portal oficial del programa.

Luego deben presentar documentación adicional, demostrar que cumplen las condiciones de elegibilidad (como educación secundaria completa o experiencia laboral calificada) y asistir a una entrevista consular.

Si son aprobados, obtienen una visa de inmigrante que les permite ingresar y residir legalmente en Estados Unidos como residentes permanentes.

Es importante destacar que ganar el sorteo no garantiza automáticamente la visa, ya que los ganadores deben cumplir con todos los requisitos legales y de seguridad del proceso migratorio.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.