El ámbito político colombiano atraviesa un momento de alta tensión luego de los recientes señalamientos del exsubsecretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Marshall S. Billingslea, quien afirmó que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, presuntamente, recibió recursos ilícitos provenientes del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Billingslea sostuvo que “dinero sucio de Venezuela” habría ingresado a la campaña de Petro y a otras administraciones de orientación socialista en América Latina, mediante canales financieros que involucraron países como México y Brasil. Además, advirtió sobre una posible expansión del grupo chií libanés Hezbolá en la región, con presencia destacada en territorio venezolano.

“La alianza entre el terrorismo, el narcotráfico y un régimen que protege a ambos es una amenaza directa no solo para Sudamérica, sino también para la seguridad nacional de Estados Unidos”, indicó Billingslea, según recogió La FM.

Estas declaraciones formarían parte de una serie de investigaciones sobre las presuntas operaciones internacionales del gobierno venezolano, que según dichos documentos estarían vinculadas con el narcotráfico y actividades terroristas.

“La colaboración entre el régimen venezolano, el narcotráfico y Hezbolá crea un corredor de riesgo que amenaza a toda la región”, agregó el exfuncionario de Trump, de acuerdo al citado medio.

Gustavo Petro rechaza operaciones de Estados Unidos en El Caribe

Más allá de los rumores, el mandatario colombiano muestra públicamente su respaldo a Venezuela en lo que tiene que ver con las operaciones de la Casa Blanca en el Caribe.

Asimismo, acusa al gobierno de Trump de asesinar a personas “pobres”, haciendo referencia a los bombardeos de lanchas, que para el ejército estadounidense intentan transportar droga.

“En el desastre de política antinarcóticos que ya ha matado a 27 lancheros del Caribe, toda gente pobre que, llevando o no llevando cocaína, han sido asesinados por misiles y que ya ha ganado una amenaza de invasión militar a Colombia y a Venezuela”, escribió recientemente Petro en su cuenta de X.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.