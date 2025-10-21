El presidente Gustavo Petro atraviesa un nuevo momento de inestabilidad derivado de las tensiones surgidas en el último consejo de ministros. Todo se originó por desacuerdos con la ministra de Vivienda, Helga Rivas

La situación escaló a tal punto que anunció la remoción del viceministro de esa cartera, durante una transmisión en vivo, según informó Blu Radio. El conflicto se originó cuando el presidente cuestionó el bajo nivel presupuestario destinado al agua potable, al tiempo que denunciaba que “la politiquería” influía en la construcción de infraestructuras.

“Estuve hablando hace poco de nuestro programa Basura Cero y no han sacado el régimen tarifario porque el viceministro de Agua le cree más a Andesco que a nuestro proyecto. Por eso es que el acueducto Cereté – Ciénaga de Oro no está hecho. Usted está atravesado en que se expida el nuevo régimen tarifario de aseo que beneficie a los recicladores y consumidores, y se acabó, no va más, hermano. Este Gobierno no vino a obedecerle a los gremios”, indicó el mandatario.

Luego de esto, visiblemente afectada y con la voz entre cortada, Vivas trató de explicarle al mandatario su trabajo y trató de poner en duda las declaraciones sobre “politiquería”.

“¿Bayunca y Pontezuela son politiquería, presidente? ¿Por qué en eso no manejo muy bien la politiquería. Estuve ante ayer firmando los alcantarillados para Bayunca y Pontezuela en Cartagena”, indicó la jefe de esa cartera.

