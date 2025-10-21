El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam) declaró este lunes 20 de octubre de 2025 un estado de alerta en el departamento de La Guajira, ante la posible llegada de una onda tropical identificada como AL98.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Sale a la luz origen de las lanchas que bombardea gobierno de Trump: ¿de quiénes son?)

La onda tropical AL98, que avanza de oriente a occidente, podría desatar lluvias intensas en el territorio guajiro y aumentar significativamente el oleaje en la zona costera.

Expertos en meteorología advierten que el fenómeno podría generar condiciones de temporal, con vientos superiores a 63 km/h (34 nudos) tanto en el Caribe central como en la costa norte del departamento.

Lee También

En la tarde de hoy se han registrado lluvias fuertes y tormentas eléctricas en sectores de La Guajira, Magdalena, Atl´netico y norte de Bolívar y Sucre. pic.twitter.com/2uMsejEXQS — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) October 20, 2025

Onda tropical AL98 puede convertirse en ciclón

Según información de La FM y confirmación oficial del Ideam, este fenómeno, que actualmente se desplaza por el Mar Caribe, presenta una probabilidad del 90% de convertirse en ciclón durante las próximas 48 horas, con igual posibilidad en el transcurso de la próxima semana.

Ante este escenario, las autoridades locales y departamentales de La Guajira emitieron un llamado a la prevención e instaron a la comunidad a mantenerse en alerta frente a posibles afectaciones en la infraestructura, las viviendas y, especialmente, en la seguridad de la población.

“Se sugiere mantener activos los protocolos, planes de contingencia y todas las acciones de preparación para la respuesta, ante la posibilidad de precipitaciones en el centro oriente de la Costa Caribe”, se lee en el comunicado de la entidad, de acuerdo con la emisora.

Comunicado Especial No. 04 – La Mesa Técnica de Alertas de Ciclones Tropicales (MTACT) eleva a nivel de ALISTAMIENTO 🟠 a La Guajira, ante el fortalecimiento de la perturbación AL98. Octubre 20 de 2025, 21:00 HLC 🌀 pic.twitter.com/50Uz8B35wq — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) October 21, 2025

¿Qué otras zonas de Colombia podrían ser afectadas por posible ciclón?

Además de La Guajira, el fenómeno natural podría afectar a los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar, que tienen alerta de aviso. Mientras Córdoba, Sucre, Antioquia, el Golfo de Urabá y el Archipiélago de San Andrés se mantienen en nivel de vigilancia.

El posible fortalecimiento de la onda tropical evidencia la necesidad de preparación y respuesta inmediata para minimizar los daños que pudiera ocasionar el fenómeno. Esto se suma al pronóstico de lluvias en diferentes ciudades del país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.