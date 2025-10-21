En el norte de Barranquilla, un contratista de la empresa Air-e vivió un episodio de terror. Mientras cumplía con su labor y acataba una orden de suspensión del servicio de energía por mora en el barrio Betania, dos hombres lo atacaron con palos y un machete.

La víctima intentó defenderse con su arnés, desatándose un violento enfrentamiento que, por fortuna, fue controlado por las autoridades y terminó con la captura de uno de los agresores.

El ataque sorpresivo, ocurrido a plena luz del día, hacia las 11:30 de la mañana, se viralizó en redes sociales. En los videos difundidos se observa el momento en que el trabajador es agredido y casi cae al suelo. El hecho sacudió a la comunidad y provocó respuestas tanto de la empresa Air-e como de las autoridades locales.

¿Qué dijo Air-e luego de agresión a uno de sus colaboradores?

La empresa Air-e, mediante un comunicado oficial, condenó enérgicamente el ataque y aseguró que el funcionario solo cumplía con su labor, por lo que hizo un llamado al respeto.

“La empresa Air-e Intervenida rechaza, de manera categórica, la agresión que sufrió uno de sus técnicos en el barrio Betania, norte de Barranquilla, mientras se encontraba cumpliendo con una orden de suspensión del servicio de energía por mora en el pago”, indicó la compañía.

Rechazamos rotundamente la agresión contra uno de nuestros colaboradores en Barranquilla; ningún acto de violencia es aceptable. Un trabajador que cumple con su deber, como millones de colombianos, merece respeto y tiene una familia que lo espera en casa. Invitamos a usar los… https://t.co/4wpYs9Gtvt — Air-e Intervenida (@Aire_Energia) October 20, 2025

En el mismo sentido, el contratista presentó una denuncia penal por lesiones personales ante la Fiscalía, según informó la compañía, que agradeció la actuación de la Policía.

“Reiteramos el llamado a la tolerancia. Ninguna inconformidad justifica atentar contra la integridad de un trabajador que, al igual que millones de colombianos, tiene una familia que lo espera en casa”, concluyó la misiva.

