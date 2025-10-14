El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, se pronunció públicamente luego de que el Juzgado Primero de Familia de Bogotá confirmara que es el padre biológico de Steven Castellanos Ramos, un bogotano de 33 años.

La decisión judicial, revelada por El Heraldo, ordenó que el joven sea reconocido legalmente como Steven Char Ramos, dejando sin efecto la filiación con Jorge Eliécer Castellanos Moreno, quien figuraba en el registro civil original.

Según el fallo, el proceso inició en abril de 2024 con una demanda de impugnación de paternidad que fue admitida un mes después. El juzgado sustentó su decisión en la relación que Char habría mantenido con Diana Magali Ramos Saavedra en la década de los noventa, cuando ambos coincidieron en la Universidad La Gran Colombia, en Bogotá.

El mismo medio reportó que el mandatario reconoció la paternidad sin necesidad de una prueba de ADN, argumentando un notorio parecido físico con el joven y presentando formalmente el reconocimiento voluntario ante la autoridad judicial.

Qué dijo Char sobre su hijo

A través de un comunicado, Char explicó que el 20 de agosto de 2025 remitió un memorial al juzgado en el que expresó su voluntad de reconocer a Steven como su hijo. “Tomé esta decisión junto con mi familia”, indicó, agregando que solo recientemente tuvo conocimiento de la existencia del joven.

“Después de 33 años, supe de Steven, quien ya contaba con el reconocimiento paterno de otra persona. Tras cumplir todos los trámites pertinentes y atender los requerimientos de ley, procederé conforme a lo ordenado por la autoridad”, puntualizó el alcalde en su pronunciamiento.

