El Tribunal Superior de Bogotá dio a conocer que tiene listo el fallo en el que va a determinar si Álvaro Uribe Vélez queda absuelto de su condena de 12 años por fraude procesal o, por el contrario, si queda ratificada dicha privación de la libertad.

La Sala Penal No. 19 del Tribunal Superior de Bogotá aprobó la decisión de segunda instancia que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa y el Ministerio Público, dentro del proceso seguido contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. pic.twitter.com/tCsuQ1SV25 — Tribunal Superior de Bogotá (@TSB_Bogota) October 14, 2025

Lee También

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.