Escrito por:  Redacción Nación
Oct 14, 2025 - 3:30 pm

El Tribunal Superior de Bogotá dio a conocer que tiene listo el fallo en el que va a determinar si Álvaro Uribe Vélez queda absuelto de su condena de 12 años por fraude procesal o, por el contrario, si queda ratificada dicha privación de la libertad.

