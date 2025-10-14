En la madrugada de este martes 14 de octubre, un vehículo de la campaña política del abogado y precandidato Abelardo De La Espriella fue incendiado por hombres armados en una zona rural entre el municipio de Toledo (Norte de Santander) y el departamento de Arauca, según confirmaron en La FM.

De acuerdo con la información preliminar, al menos seis hombres armados interceptaron el automóvil, obligaron a los ocupantes a descender y posteriormente le prendieron fuego en plena vía, recogieron en la misma emisora.

El carro, un Chevrolet Spark GT, portaba publicidad, afiches e imágenes de campaña del precandidato presidencial, quien ha venido haciendo recorridos por distintas regiones del país con su movimiento político ‘Defensores de la patria’.

El vehículo quedó completamente calcinado. En videos compartidos en redes sociales se observa cómo las llamas consumen el carro en cuestión de minutos, mientras algunos transeúntes graban desde la distancia. Las imágenes muestran la estructura del pequeño automóvil ardiendo sobre la carretera y una densa columna de humo elevándose hacia el cielo.

El comandante de la Policía del Norte de Santander explicó que los responsables serían integrantes de un grupo armado ilegal que opera en la zona, en la que históricamente ha tenido fuerte presencia el Eln, explicaron en la cadena radial. Por el momento, no se reportan personas heridas ni retenidas.

El hecho provocó amplias reacciones en el espectro político, especialmente entre miembros del Centro Democrático. La senadora María Fernanda Cabal denunció el ataque a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde lo calificó como un “hecho terrorista” y responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro de la falta de garantías de seguridad.

Lamentable hecho terrorista contra la campaña de @ABDELAESPRIELLA. Nos solidarizamos con su gente que en Arauca está viviendo la violencia que el gobierno Petro ha permitido. Desde la oposición reclamamos garantías y no encontramos respuestas serias pero sí ataques por redes.… pic.twitter.com/htianVuTMK — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 14, 2025

Poco después, el expresidente Álvaro Uribe Vélez también se pronunció en la misma red social. Aunque no dio mayores detalles, expresó su preocupación por la seguridad en las regiones y la ausencia de control estatal frente al avance de los grupos armados.

Nuestra solidaridad con el Dr. Abelardo De La Espriella y su equipo de campaña en Arauca. Se requiere toda la determinación en seguridad para detener esta violencia que de nuevo amenaza a la oposición. pic.twitter.com/pJB6R4VFhz — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 14, 2025

Abelardo De La Espriella respondió la publicación de Uribe y aseguró que enfrentará el terror “venga de donde venga”.

¡Gracias, Comandante! Enfrentaremos el terror venga de donde venga, no nos arredramos, seguimos en la lucha porque este país lo salvamos entre todos. 🐅 (A.D.L.E) 🇨🇴 https://t.co/3kSGq6GCKx — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 14, 2025

Por fortuna, ninguno de los ocupantes del vehículo resultó herido. El material publicitario incinerado hacía parte de una entrega programada para actividades de campaña en el oriente del país.

El abogado y empresario, reconocido por su estilo polémico y por haber anunciado su intención de llegar a la Presidencia de la República, ha enfocado su discurso en la defensa del orden, la autoridad y los valores conservadores.

En recientes declaraciones, ha denunciado que su equipo ha recibido amenazas y hostigamientos en distintas regiones del país.

