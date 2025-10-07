El abogado Jaime Lombana, reconocido por su cercanía profesional con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, lanzó duras observaciones sobre la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella, aunque aclaró que no lo vincula directamente con actividades ilegales.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Miserable”: Álvaro Uribe reaccionó a nueva investigación (por homicidio) en su contra)

En declaraciones a la prensa, Lombana señaló que, pese a valorar su relación con Uribe, no se siente representado por De La Espriella ni por la posibilidad de que este encabece un sector del uribismo.

Jaime Lombana cuestionó desde Bucaramanga la candidatura presidencial de @DELAESPRIELLAE. “Yo quisiera alguien que no tenga esa cercanía con el mundo del narcotráfico y con paramilitares, la presidencia necesita un escenario de pulcritud…” ¿Opiniones? pic.twitter.com/GxriX9i71P — Espinosa (@EspinosaRadio) October 7, 2025

El abogado insistió en que el país atraviesa un momento que exige “pulcritud e independencia”, y consideró que el perfil del aspirante no encaja con ese escenario.

“No es que él tenga los vínculos, pero ha defendido una cantidad de carteles de la droga y de personas que, desde el punto de vista del defensor, tiene plena legitimidad para hacerlo. Pero cada cosa tiene su límite, y de ahí a presidente me llama la atención en lo personal”, agregó.

Lombana subrayó que existe una diferencia entre ejercer el rol constitucional de abogado defensor y aspirar a la Presidencia de la República, planteando así una crítica directa a la proyección política de De La Espriella.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.