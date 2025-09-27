Una confesión en el pódcast ‘Desnúdate con Eva’ volvió a encender los rumores sobre una posible relación entre la modelo Natalia París y el abogado Abelardo de La Espriella, hoy candidato presidencial.

En la entrevista, París recordó la época en que él la defendió en un proceso delicado cuando su nombre apareció relacionado en el libro ‘Las Prepago’. Según ella, De La Espriella fue decisivo en aquel momento:

“Ese man todo lo que dice que va a hacer lo hace, es un tigre, todo lo que dice que va a hacer si es presidente, te lo juro que lo hace”, añadió la modelo.

Qué pasó entre Natalia París y Abelardo de La Espriella

Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando Eva Rey decidió llamar al abogado en vivo. Allí, De La Espriella confesó que justo antes de casarse con su esposa, Ana Lucía, un rumor de la periodista Graciela Torres, conocida como la ‘Negra Candela’, lo vinculó sentimentalmente con Natalia París:

“Este cuento no lo sabe todo el mundo. Cuando yo fui tu abogado y estaba a punto de casarme con Ana Lucía, salió un chisme de la ‘Negra Candela’ de que tú y yo teníamos una relación. Entonces mi mujer me pregunta: ‘y bueno, ¿qué vas a hacer con eso, vas a aclarar?’. Le dije: ‘no, de ninguna manera, eso es un chisme y voy a dejarlo que corra’”.

Entre risas, Natalia París retomó el tema y soltó un comentario que encendió aún más la especulación:

El rumor, según Natalia París ahora, sería: ‘Que Natalia París salió con el presidente’”.

