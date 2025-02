Natalia París ha sido considerada como una de las mujeres más bellas de Colombia. A lo largo de su vida y su extensa carrera, París ha enfrentado muchas críticas, pero han sido más los halagos respecto a su belleza física.

Por eso no es de extrañar que algunos sientan la misma atracción por su hija, quien logró sacar la belleza de su madre, entre otras cosas. Sin duda, la incursión de la música, para las dos, no fue sencilla. Natalia París contó que algunos DJS de Bogotá le hicieron la vida imposible, ya que consideraban trampa lo que ella hacía.

Mariana se lanzó al agua como cantante y su música ha dado de qué hablar por sus letras y los videos que la acompañan, puesto que suelen ser demasiado sensuales.

Lo cierto es que en una entrevista de ‘La red’ contó que es común recibir mensajes y fotos indeseadas:

“Es horrible, me han enviado fotos y me ha tocado bloquearlos. Yo hago ‘poledance’ y hay muchos hombres que son muy morbosos con ese tema. Cuando nos llegan fotos de esas cosotas tipo Nacho Vidal, las borramos rápido. Pero eso no solo nos pasa a nostras, yo creo que les pasa a todas las mujeres”, afirmaron las dos mujeres.

Lo más importante es que Natalia París está constantemente de ella y de sus redes sociales para evitar experiencias más subidas de tono.

