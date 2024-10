Natalia París ha demostrado una evolución espiritual notable en los últimos años. La modelo y DJ, que en un principio era más conocida por su imagen pública, ha profundizado en temas como la espiritualidad, la meditación y la conexión con lo divino.

Sus experiencias paranormales y su búsqueda de respuestas la han llevado a explorar diferentes prácticas y filosofías, enriqueciendo su visión del mundo y de sí misma. Esta transformación interior se refleja en sus publicaciones en redes sociales, donde comparte reflexiones sobre la vida, el amor y la espiritualidad, conectando con un público que también busca sentido en su existencia.

Cómo es el nuevo estilo de vida en el que ha incursionado Natalia París

La búsqueda espiritual de Natalia París ha trascendido lo personal para convertirse en una fuente de inspiración para sus seguidores. A través de sus redes sociales, la modelo comparte sus experiencias y conocimientos, creando una comunidad de personas interesadas en el crecimiento personal y la conexión espiritual.

También, ese estilo de vida le ha servido para recibir fuertes críticas, pues ha usado sus gustos para decir que se ha curado de algunas cosas, algo que es considerado irresponsable para muchos, pues consideran que debe haber un sustento médico para aseverar ese tipo de cosas.

Sin embargo, en ‘Buen día, Colombia’, Natalia París contó detalles de cómo le ha servido ese proceso para sanarse de algunas afecciones de salud que la han golpeado en el último tiempo.

“Hace dos años fui al médico por un dolor en la columna y en un tac que me hicieron me salió un tumor ahí. Solo le conté a mi hija y yo le dije a ella: te voy a demostrar que de aquí a un tiempo este tumor se va a desaparecer y así me vas a creer el poder que tenemos en la mente. Yo empecé a meditar, le hablé a mis células que me sacaran esa bolita de mi cuerpo y dos años después me hice nuevamente el tac y el tumor desapareció”, dijo París en la entrevista.

