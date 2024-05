Marcela Reyes no solo es reconocida por su contenido y haber participado en un ‘reality’ llamado ‘La isla de los famosos’, sino que también lo es por ser DJ de guaracha.

Así como ella, hay varias figuras públicas que se dedican al oficio, como por ejemplo Yina Calderón y Natalia París. La modelo colombiana no hace guaracha, sino otro género de la electrónica, pero ha tenido la oportunidad de compartir escenario con Reyes.

A través de un video en redes sociales, Marcela decidió responder cómo es su relación con Natalia:

“Hace dos años me mostraron un audio de ella donde se refería de manera déspota hacia mí, sobre todo a mi carrera como DJ y a la guaracha como tal. Ella decía: ‘Yo que me voy a presentar al lado de esa guarachera, a mí me ha costado mucho mi carrera’. Mejor dicho, como bajándome a mí, como mirándome por encima del hombro y eso a mí me ofendió mucho porque yo soy una mujer que me la he guerreado, una mujer de mi casa, como para que me miren encima del hombro”, terminó por decir Reyes.

Hasta el momento, Natalia París no se ha pronunciado al respecto, pero en redes sociales ya hay comentarios de usuarios en Internet con sentimientos encontrados.

Unos apoyan el comentario de Natalia París, pues aseguran que el género de la guaracha no tiene prestigio. Otros dicen que no es la manera de decir las cosas, ya que por más de que el género no sea de total agrado, sí debe existir un respeto por el trabajo de los demás.

