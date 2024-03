El actor Juan Alfonso ‘El gato’ Baptista ha protagonizado un emotivo reencuentro con la hija de su expareja, Natalia París, Mariana Correa, luego de la separación de la pareja que ocurrió en el año 2007.

En una entrevista reciente al programa ‘Lo sé todo‘, Baptista compartió detalles de este encuentro tan significativo, revelando que la última vez que vio a la niña, esta aún era muy pequeña.

“Era muy chiquitica, la última vez que la vi recuerdo que tenía carácter y personalidad. Además lo que sabía era que estabas en ‘pole dance‘ y no más”, dijo Baptista a Correa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Alfonso Baptista (@juanbaptistad)

Este encuentro cargado de emociones y recuerdos, marca un hito en la relación entre el actor y la hija de su expareja, representando un momento de conexión y reflexión para ambas partes.

Para Baptista ha sido una oportunidad para reconectar con una parte importante de su pasado y para reflexionar sobre el crecimiento y los cambios que han ocurrido a lo largo de los años.

Por otro lado, el actor le comentó al medio de comunicación:

“He vuelto a mirar al espejo y ahora me estoy encontrando con una persona que me está dando el amor, tenemos que acoplarnos al amor en todos los sentidos”, contó Baptista.

Después indicó: “Siempre me he disfrutado mi camino en la actuación. En este momento me he dado el lujo de rechazar algunos proyectos muy lucrativos y jugosos que no van con mi estilo de vida y con lo que quiero”.

Además, el venezolano le confesó al programa que lanzará nueva música. “Yo compongo, escribo y además pude meter música en ‘Pasión de gavilanes’ con mi amiga Paola Rey. Ahora, voy con nuevos temas en mi plataforma de Internet y nueva música con amigos muy cercanos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nana Paris 🌈🦋 (@mariana_correa14)

