Natalia París, reconocida modelo y empresaria paisa, se encuentra junto con su hija, Mariana ‘Nana’ París, apoyándola en su carrera musical, quien acaba de lanzar su último sencillo.

La única hija de la Dj paisa, se destaca ahora como cantante y hace poco lanzó su nueva canción en redes sociales con tan solo 24 años.

La modelo compartió en el programa ‘Buen día, Colombia’, de RCN, sus recuerdos sobre la popular época de los cuadernos que causaron sensación en los años 90 y principios de los 2000, donde las portadas eran protagonizadas por modelos como Catalina Maya, Claudia Bahamón, Ana Sofía Henao, Carolina Cruz y Natalia París.

Natalia París creó los populares cuadernos Norma

París contó que ella y su mamá, Lucía Gaviria, fueron las precursoras del negocio de los famosos cuadernos que invadió la infancia de muchos estudiantes en el país.

“Yo hacía las cosas como oportunidad de negocio, fue una idea mía. Yo venía haciendo calendarios durante tres años y dije: ‘tengo que cambiar’. Así que forré un cuaderno con una foto mía y mi mamá lo llevó a Norma y le compraron la idea. Ese fue un buen negocio, yo no lo veía como que me voy a volver famosa, sino que me encantaba el dinero, yo me inventé el negocio”.

Luego, dijo: “Ese fue un negocio muy creativo. La creatividad es más importante que la inteligencia. Una persona que crea, nunca se queda pobre. Siempre vas a encontrar la manera de ser feliz”.

Por otro lado, comentó que la relación junto a su hija, Mariana Correa, es muy especial y juntas se admiran mutuamente:

“Mi mamá tiene un cuerpo perfecto, la gente piensa que ella es operada, pero es natural, nunca he tenido ese abdomen como el de ella”, contó ‘Nana’ París.

Natalia París, también dijo que logró “quitarse tumor” y cuenta cómo lo hizo; usó extraño método:

“Hace dos años fui al médico por un dolor en la columna y en un tac que me hicieron me salió un tumor ahí. Solo le conté a mi hija y yo le dije a ella: te voy a demostrar que de aquí a un tiempo este tumor se va a desaparecer y así me vas a creer el poder que tenemos en la mente. Yo empecé a meditar, le hablé a mis células que me sacaran esa bolita de mi cuerpo y dos años después me hice nuevamente el tac y el tumor desapareció”, dijo París en la entrevista.

¿Cómo se hizo famosa Natalia París?

Natalia París se hizo famosa en Colombia principalmente como modelo y luego como empresaria y DJ. Su fama despegó en los años 90, cuando se convirtió en una de las modelos más reconocidas del país, apareciendo en portadas de revistas, comerciales y especialmente en las portadas de los famosos cuadernos escolares, que la hicieron un rostro muy familiar para millones de estudiante.

