Así como la cantante Goyo habló de su vida amorosa y de infidelidades, Natalia Paris se abrió acerca de sus intereses sentimentales en medio de una conversación en la televisión nacional.

¿Qué planes tiene Natalia Paris para noviazgo?

La antioqueña reconoció que le interesa apuntarle al amor y, si bien no especificó si está interesada en forjar un vínculo serio, quedó claro que le gustaría empezar un noviazgo.

“Me quiero enamorar. Ese es mi estado más rico de la vida, estar enamorada dar cariño, salir de viaje con mi pareja. Me fascina. Ya quiero otra vez enamorarme”, afirmó en ‘La red’.

París, que contó su secreto para verse tan joven a sus 50 año hace poco, también aprovechó para ofrecer el perfil de la persona con la que quisiera establecer esa eventual relación sentimental.

¿Qué le gusta a Natalia Paris de un hombre como novio?

La empresaria y DJ antioqueña exaltó el éxito como un punto clave para establecer una unión de pareja con ella, por lo que explicó lo que imagina de un novio que llegue a su vida.

“Me gusta que sea un tipo exitoso, un hombre que entienda cómo es estar con una mujer exitosa que sale de viaje, que es segura de sí misma”, afirmó en primera instancia.

Lo llamativo se presentó con una particular petición que busca de Paris en un hombre y agregó después: “Me encanta el olorcito, que huela no sé, que huela a sudor”.

El periodista de ‘La red’ expresó de inmediato su sorpresa y le preguntó de frente: “¿En serio? Eso no lo vi venir”, por lo que ella aprovechó para aclarar su curioso gusto: “Eso me encanta, o sea, el olor así como a humano, a sudorcito. Eso me fascina”.

¿Qué busca Natalia Paris en Google desde su celular?

Natalia París mostró interés por la cédula digital en sus búsquedas de Google, tema que justificó porque extravió ese documento y su licencia de conducir recientemente, por lo que espera averiguar el trámite para sacarlas.

