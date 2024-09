Por: Canal Uno

Goyo es conocida como cantante, productora y cofundadora de ChocQuibTown que en las últimas horas ha sido tendencia por la confesión tan honesta y detallada que hizo frente al “cacho” que le pusieron en su relación.

Resulta que la cantante, en medio de una rutina desmaquillante, confirmó que en su nariz le montaron “los cachos”. Con la frase. “Estábamos siendo, prácticamente gemelas de fluidos con varias mujeres”, Goyo dio a entender que no sería una, sino, varias veces que esta situación se presentaría.

En detalle, con relación a la situación puntal que Goyo decidió hablar, reveló que “estábamos en la casa, pasando rico y sabroso, y … Yo sí veía miradas, cositas raras, pero lo pasé por alto”. Por supuesto, Goyo continuó con su relato.



En detalle, Goyo reveló que, en la noche, después de pasarla sabroso en el día, ella se fue a dormir sola, y al otro día, cuando despertó, no sospechó de nada. Sin embargo, el comportamiento de su pareja y su amiga no era algo normal.

Pero ¿cómo se enteró Goyo del “cacho”?

En cuanto a la mujer, Goyo confirmó que fue una amiga muy cercana a ella, casi que era su confidente … “Fue con la que menos pensaba, con la que me reía, a la que le contaba detalles … que no me arrepiento, obviamente, pero le conté cositas”.

En el video, Goyo confesó que solo fue cuando terminó su relación, que se enteró en detalle de lo ocurrido en esa noche.

