Este miércoles en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán de Bogotá se llevó a cabo una nueva edición de la ceremonia que premia a lo mejor de la música colombiana, de la cual 28 artistas terminaron como ganadores en diferentes categorías.

Una de las que recibió un galardón fue la cantante Goyo, vocalista del grupo ChocQuibTown, quien fue reconocida con el premio a la Mujer Raíz.

“Increíble, me acabo de ganar este premio de Mujer Raíz, estoy muy emocionada. El premio es de ustedes, esas mujeres guerreras que luchamos por nuestros sueños”, les dijo a sus seguidores en redes.

Premios Nuestra Tierra : críticas a Goyo por gato encadenado en su ‘show’

Pero más allá de su reconocimiento, la artista oriunda de Condoto (en Chocó) terminó siendo blanco de críticas en las últimas horas por la presentación que hizo en la ceremonia de los premios, ya que la acusan de maltrato animal.

Según se pudo apreciar en videos difundidos en redes, la cantante inició su ‘show’ sosteniendo con una cadena a un gato negro, el cual estuvo a su lado por varios segundos. Lo que llamó la atención de los internautas fue que en algunas ocasiones el animal lució asustado y aturdido, por lo que consideraron que su presencia en la tarima fue innecesaria.

Acá un video que muestra lo ocurrido:

Les traigo la IMPRESENTABLE GOYO premiada “Mujer Raíz de nuestra tierra” quien para su presentación llevo un GATO 🐈‍⬛ encadenado 🤬. Vean el estrés y el sufrimiento del gato, increíble el nivel de ignorancia, falta de empatía y estupidez de estos “artistas”. @SonyMusicLatin y… pic.twitter.com/Uy6XfEsvqe — •Elizabeth Cardona• (@EliCrH) May 18, 2023

“Muy mal Goyo subiendo al escenario a un gatito”, “eso no se hace”, “qué imagen tan triste. A quién se le ocurre exponer a un animal a ese nivel de estrés”, “qué falta de conciencia”, “qué cosa tan horrible”, “eso nunca debió pasar y ojalá no lo repita”, “qué pecado”, “me parece aterrador”, “los animales no hacen parte de la decoración”, “pobre gato”, “eso es maltrato, los animales no son entretenimiento”, son algunos de los comentarios de rechazo que se leen en Twitter.

Por ahora la cantante no se ha pronunciado al respecto y no ha explicado por qué utilizó a un gato en su presentación. Sin embargo, quien sí habló al respecto fue la aparente dueña del animal y dio detalles de lo ocurrido.

En una de las respuestas al trino que compartió el video, una mujer llamada Irene aseguró que prestó a su animal (llamado Matías) con ciertas condiciones para que pudiera aparecer en el escenario.

“Matías es un gato que creció en un contexto cultural, social y lleno de músicos a su alrededor donde siempre hay música. Quienes lo conocen saben lo tranquilo y parchado que es, yo respeto su animalidad y su especie”, indicó inicialmente la mujer.

En su escrito, la usuaria explicó que Goyo era la única que se le podía acercar al gato y que este solo podía pasar máximo 30 segundos en el escenario ya que la música no sonaba duro en esos momentos.

“El gato tuvo un camerino solo para él cerca al de Goyo, tan así que él mismo solito se fue al camerino de Goyo a compartir con todas y todos, tenía una correa, pero estaba suelto. Yo estuve cerca de él todo el tiempo”, agregó la aparente dueña del animal.