Yeison Jiménez, quien hace poco contó en sus redes sociales que estaba pasando por los días más difíciles de su vida, habló de quienes lo critican por hacer públicos los problemas que ha tenido en el último tiempo.

(Vea también: Yeison Jiménez se metió en tiradera de Anuel y hasta le lanzó punzante mensaje a Karol G)

Él, que ya les había contado a sus seguidores que sus problemas estaban empezando a solucionarse, hizo un en vivo en redes sociales en el que mencionó lo siguiente:

“Hoy en día, a la gente no le gusta que hablen de esas cosas. Yo tomé una decisión y fue rendirme. Les pedí el favor a ustedes que oraran por mí y lo logramos. Como cinco meses peleando con mil cosas y en la semana que tomé la decisión de rendirme le entregué todo a Dios”.

(Vea también: Yeison Jiménez no se contuvo sobre su “verdadera esposa” y destapó qué pasó hace años)

Jiménez aseguró que a los dos días se empezaron a solucionar los problemas que tenía y habló de un tema que afecta a muchos hoy en día, la depresión:

Lee También

“Yo nunca he sufrido de depresión, solamente el año pasado tuve una crisis de depresión para fin de año, en la cual me sentía horrible”.

Continuó diciendo que las oraciones que pidió que hicieran por él no era por ese tema y aseguró que: “Muchos estaban pensando que estaba pasando por una crisis existencial, que se me regó el maquillaje, me escribieron muchos imbéciles y nadie sabía que eran problemas de verdad”.

Este es el video donde habló de todo lo que está viviendo: