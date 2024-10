El actor Andrés Parra habló con el programa de entretenimiento sobre su nueva perspectiva de vida luego de su separación de la mamá de su segundo hijo, Diana Cáliz, a principios de 2023.

Andrés Parra habla de la relación con sus dos hijos

Parra, de 47 años, famoso por interpretar papeles como ‘Escobar’, ‘El presidente’, ‘El comandante’, ente otras series, comentó sobre sus dos hijos, Sebastián y Samuel Parra.

“Sobre la base de la libertad yo he querido que mis hijos sean los más libres posibles. Yo no quiero hijos sometidos. Que se equivoquen, eso es hermoso, que la embarren”, dijo el protagonista de la serie ‘El robo del siglo’.

Luego, contó: “Yo no quiero reprimir a mis hijos, o que me tengan miedo o que me digan mentiras. Soy profundamente desapegado a mis hijos. No extraño a mis hijos, gracias a Dios no me hacen falta“.

El caleño fue énfatico en decir que no le gustan las relaciones de apego, pues considera que es un cáncer que hay que eliminar de la sociedad.

“El apego no tiene nada que ver con el amor”, recalcó el actor.

También habló de su pareja actual, de quien no reveló la identidad, pero comentó que tiene una relación no convencional de la cual se siente feliz.

“He progresado en comprender que no es su responsabilidad sanarme a mí, sino que debo hacerlo por mi cuenta para seguir adelante. Yo le he dicho: ‘usted no me jode la vida, ni yo se la jodo a usted’. Tal vez la vida nos muestre que estar juntos es bueno, o tal vez no. El día que seamos novios, esto se jode. Nuestro compromiso es que estaremos juntos mientras seamos felices; si no, simplemente no“.

¿Quién era la pareja de Andrés Parra?

La expareja de Andrés Parra es Diana Cáliz Betín, una comunicadora social y empresaria cartagenera. Su relación, que se mantuvo sólida durante ocho años, llegó a su fin a principios de 2023. De su unión nació su hijo, Samuel Parra. A pesar de la separación, Cáliz mantiene una buena relación con Andrés.

