Andrés Parra es uno de los actores colombianos con más reconocimiento a nivel internacional, ya que ha protagonizado series muy importantes como ‘El patrón del mal’, ‘El comandante’, ‘El presidente’, ‘El robo del siglo’ y muchas más.

Sin embargo, hay que destacar que más allá de sus participaciones en estas exitosas series, ahora también es reconocido por lo que habla acerca de su experiencia en distintos temas como los vicios, las relaciones sentimentales, la depresión y la salud mental.

De hecho, por eso mismo fue invitado a dar una conferencia en Aprendamos Juntos 2030, un proyecto de BBVA en el que se habla de distintos temas para inspirar a todas las personas que vean los videos.

No obstante, allí el actor soltó una confesión que preocupó a sus seguidores porque existe la posibilidad de no verlo más en televisión, cine y ni siquiera teatro.

¿Por qué Andrés Parra estudió actuación?

Cuando apenas está comenzando la conferencia, Parra confesó que estudió actuación porque tenía un trauma de abandono y soledad, así que en el escenario podía, dice él, desaparecer y al mismo tiempo ser visto y aplaudido por lo que hacía, algo que no ocurría cuando era niño.

Sin embargo, con el paso de los años se dio cuenta que él ya no actuaba por premios ni por ese objetivo que se mencionó anteriormente, por lo que la misión de su profesión ya estaría prácticamente cumplida.

“La profesión dejó de ser importante y eso es una c…, los premios y el reconocimiento dejaron de ser importantes. Estoy muy agradecido con todos mis personajes, con la profesión, con todo lo que me ha dado, pero no es importante y eso me preocupa por lo que le digo, antes era el premio y ser el mejor actor y todo eso y ahora miro y me doy cuenta que no era tan importante”, dijo Parra.

Y agregó: “Esa pregunta me dejó preocupado porque entonces ahora yo qué voy a hacer. Y es que me estoy dando cuenta en este momento de otra cosa y es que tal vez ya no necesito ni ser visto ni desaparecerme tampoco y es como si la profesión hubiera cumplido su misión. ¿Será que ya se acabó?”.

Al final, de forma muy analítica, Parra confesó que puede que sí esté llegando a ese punto, pero de ahí a tomar la decisión de retirarse puede que aún falten varios meses o incluso años.

Lo cierto es que Parra ahora se da el lujo de decirle que no a algunos papeles y no por ser odioso, sino simplemente porque no se identifica o siente que le va a causar una preocupación de más y como está cuidando al máximo su salud mental, prefiere estar donde mejor se sienta.

