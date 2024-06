Andrés Parra reconocido por interpretar producciones como ‘Muñoz vale por dos’, ‘El cartel 2’, ‘El señor de los cielos’, ‘El comandante’, entre otras, habló con la emisora, en la que contó por qué no aparece en comerciales de televisión.

El locutor Roberto Cardona le preguntó a Parra: “Usted no hace comerciales de televisión como sí veo a Rafael Novoa o a Sebastián Martínez”.

Parra le contestó: “A mi me vetaron un poco por lo de Escobar, esa es la verdad”.

Cardona le dijo: ¿Pensé que era decisión suya? A lo que el actor le dijo entre risas: “No, y la gente que no le importa le toca hacer publicidad de supositorio, pañales o productos laxantes”.

“La verdad no, pero tampoco es que yo me muera por hacer eso”.

De otro lado, el actor también contó sobre sus mayores vicios: “La comida, la bicicleta y era vicioso a sufrir, pero ya no”.

Parra es uno de los actores que dice que no iría jamás a un ‘reality show’:

“Me parece la cosa más miedosa y no tengo el temperamento. No porque sea una chanda, sino porque no me aguanto el temperamento y ese voltaje. No soy bravo pero a mí se me dificulta un poco convivir con más gente y necesito mucha privacidad, mucha soledad”.

También contó sobre sus crisis personales con la actuación:

“Este año tuve una mini crisis, donde dije: ‘ya estoy mamado’. Yo no me veo retirado pero si me veo haciendo una peli al año, eso sí, una buena película. Si tengo una cosa muy diva y es que quiero trabajar con parches de amigos, con gente que yo ya haya trabajado, eso me gusta mucho”.

“A mi ya me da muy duro irme a otro país a filmar con gente nueva que no conozco. Entonces siempre pregunto como exigencia: “Quién va dirigir, quién produce y ¿puedo ir a mamar gallo, o no? Eso es una vaina seria o sino me devuelvo a casa”.