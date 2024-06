Daniela Toloza representante del Valle del Cauca, se convirtió en la reina que nos representará este mes de noviembre en Miss Universo, que este año será en la ciudad de México.

La reina de belleza, quien recibió 20 millones de pesos por haber ganado el concurso, contó al matutino del canal RCN cómo la muerte de su papá le cambió la vida.

“A los 10 años tuve una perdida muy grande, la violencia del país me arrebató a mi papá en el Valle del Cauca y eso hizo que me refugiara en la comida durante toda la adolescencia, alcancé a pesar más de 100 kilos, sin embargo siempre fui una niña muy feliz”, indicó Toloza Rocha.

Luego, comentó: “El tema de mi papá lo puedo hablar con tranquilidad hoy en día, pero cuando pasó fue muy duro y eso fue lo que me hizo subir de peso. Nunca me acomplejé por ser gorda o tener nuestros kilos de más”.

“Me han dicho que si pudiera cambiar algo del pasado, les digo que no, porque por eso es que estoy aquí, pasé por ese proceso y esta pérdida como lo han hecho miles de colombianos”.

Por otro lado, comentó que su mamá está en exilió político debido a la violencia que vivió su familia.

“Este domingo cuando me coroné como reina, me acompañó mi novio y la familia de mi novio. Mi mamá que es lo más importante en mi vida no me pudo acompañar por un proceso de exilio político por lo que estamos viviendo en nuestras vidas. Pero después recibí la llamada y nos emocionamos mucho”.