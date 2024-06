Daniela Toloza Rocha, representante del Valle, fue coronada como Miss Universe Colombia 2024 en una emotiva ceremonia realizada este domingo en la ciudad de Barranquilla.

La corona fue entregada por Camila Avella, Miss Universe Colombia 2023, a su sucesora en un evento lleno de glamour y emoción.

Toloza, de 24 años y oriunda de Cali, se destacó entre 29 candidatas provenientes de diferentes departamentos del país. Las finalistas del certamen fueron las representantes de Barranquilla, Risaralda, Huila y Valle, destacando el alto nivel de competencia en el evento.

La misión de Daniela será representar a Colombia en el Miss Universo Internacional, que se llevará a cabo en noviembre en México.

El evento de coronación contó con la participación especial del reconocido cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, quien deleitó al público con su música, añadiendo un toque especial a la gala.

Los encargados de elegir a la nueva Miss Universe Colombia fueron un jurado compuesto por destacadas personalidades: Bárbara Palacios, ex Miss Universo; Michael Calderón, empresario del entretenimiento; Adriana Martin, comunicadora y nutrióloga; Christian Salazar, experto en odontología estética; y Mariela Centeno, cazatalentos en América Latina y Estados Unidos.

La historia de Daniela Toloza es verdaderamente inspiradora. A sus 24 años, la señorita Valle ha superado significativos retos personales.

Antes de iniciar su proceso de preparación para el certamen, Toloza llegó a pesar más de 100 kilos. Su transformación física y emocional ha sido notable y ha capturado la atención del público y los medios.

En varias entrevistas, Daniela ha compartido su experiencia personal, enfatizando la importancia de la autoestima y la confianza en uno mismo.

“Me sentía incómoda con mi cuerpo, pero decidí hacer algo al respecto. Me di cuenta de que no era solo sobre la apariencia, sino sobre la salud y la felicidad”, expresó en una ocasión.