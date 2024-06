Este domingo se conocerá a la sucesora de Camila Avella en una nueva edición de Miss Universe Colombia. Sin embargo, este año, el concurso llegó con polémica incluida debido a la pregunta que le hicieron a la señorita Chocó. Esta fue catálogada por los seguidores del certamen, y en redes sociales, de indignante y revictimizante con ella.

La velada que empezó con el tradicional desfile de traje de baño se desarrollaba normalmente hasta el momento de las preguntas y fue ahí cuando Leicy Rivas, Miss Chocó, recibió una pregunta bastante personal: “Esto toca una parte y una fibra muy importante para ti por esto que sucedió y seguro marcó tu infancia. ¿Cómo superaste el abuso en tu vida y qué mensaje o consejo le darías a otras jóvenes que han pasado por la misma situación?“.

Tras su respuesta el público aplaudió a Leicy, pero el momento fue catalogado de incómodo e indignante:

Intrusiva y muy fuera de lugar me parece esta “pregunta” para Choco. No quiero decir que está mal hablar del tema y su mensaje a la sociedad, pero es ella quien debe tomar la decisión de hacerlo, me parece una exposición muy tosca. pic.twitter.com/Ti61BZpY8a

— Fito Romero (@Fito_romerom) June 1, 2024