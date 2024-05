La influencer mexicana, Wendy Guevara, ganadora de ‘La casa de los famosos’ en México, en su edición del año pasado, estuvo de visita en el sofá del ‘reality’ colombiano y habló largo y tendido con Lina Tejeiro y Roberto Velásquez sobre lo ocurrido con Nataly Umaña y Alejandro Estrada.

Guevara no se guardó nada y en la charla dijo: “¿No entiendo por qué mi comadre lloraba?. Imagínate llorando y la ‘riata’ del otro adentro. No quiero justificar a mi ‘comadre’, pero es que ‘Melfi’ es un poco más chico, es un poco más inmaduro, y no lo pienso a mal, sino por toda la fiebre y calentura que quieres sacar, pues se metió ahí”.