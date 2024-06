Las redes sociales están encendidas por cuenta de la historia de infidelidad que habría tenido el cantante Beéle con una creadora de contenido muy reconocida y que salió a la luz con pruebas que publicó la propia esposa del artista.

Aunque Camila Rodríguez, ‘influencer’ y esposa de Beéle, conocida en el mundo de las redes como ‘Cara’, contó que no ha sido fácil revelar la historia, dice que se refiere a esto por la cantidad de especulaciones que han habido al respecto y porque quiere aclarar la situación.

En medio de sus videos publicados en TikTok, ella se refirió a Isabella Ladera, la mujer de quien se había estado hablando en redes y a la que todo el mundo le pedía que se refiriera.

Dice que su segundo embarazo fue muy tortuoso porque sus hormonas estuvieron alborotadas debido a varias infidelidades de las que se enteró y por las que incluso tuvo un parto que la dejó en UCI.

Al referirse a Ladera, se dirigió a ella y le dijo que no era la única con la que su exesposo hablaba. “Fuiste la única que hablaste. Tú eres mamá, también estás en este proceso con tu esposo. Tú eres una de tantas. No eres la única, yo no te mencioné“, dijo.

¿Quién es Isabella Ladera, supuesta amante de Beéle?

Es una modelo y creadora de contenido venezolana radicada en Miami. En redes sociales se describe como “mamá y mamacita”. Publica varias fotos con su hija y también tiene una página en donde publica contenido exclusivo para adultos.

Cuenta con más de un millón de seguidores en TikTok y en Instagram y también ha publicado grabaciones en las que responde a la exesposa del cantante.

“Sin importar lo que digan de mí, yo elijo seguir actuando desde el amor. Esto es un chisme, es embuste. Estoy tranquila porque no hice nada malo. No rompí nada, no me metí en nada y no dañé nada”, dijo ella en un video publicado en su cuenta de TikTok, antes de que ‘Cara’ respondiera en un video mostrando sus conversaciones que prueban lo que dijo.

