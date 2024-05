Así como Diana Ángel destapó una llamativa regla de ‘La casa de los famosos’, otra figura de la televisión colombiana puso sobre la mesa una situación hasta ahora desconocida.

Vicky Rueda contó en ‘La red’, que replicó la entrevista en YouTube, detalles de su vida personal en los que señaló a una colega suya por una supuesta infidelidad con el que era su esposo.

La mujer que brilló en múltiples producciones llegó a esa revelación al contar por qué no volvió a aparecer en la pantalla chica en Colombia, a pesar de que fue una figura reconocida en el pasado.

¿Qué pasó Vicky Rueda en la televisión colombiana?

“Desde hace 10 años decidí trascender mi vida como actriz dentro de las acciones físicas afuera, decidí salirme del estudio. Noté que los vientos no estaban a favor en la última producción y eso me saturó bastante, me creó una fatiga mental y muy inapropiada para ese momento”, explicó la artista.

La vallecaucana de 50 años indicó que en esa época actoral en Colombia estaba amamantando a su hija, pero sacó a relucir un episodio en el que puso los focos en la actitud de una de sus colegas de set.

“Había una compañera en especial que estaba peleando siempre por el color de la ropa que yo me ponía y estaba ensañada, verdaderamente ensañada como una boa constrictor. Eso empezó a generar un malestar hasta con mi manager porque en ese momento no entendía que estaba bajo acoso, bajo ‘bullying’, bajo un acoso sistemático y también bastante maquiavélico”, relató y agregó: “Pensé que en esa novela íbamos para atrás como el cangrejo, con ese síntoma de toxicidad, de ‘bullying’ y de sentirme trabajando con una psicópata social”.

Sin ofrecer referencia de su colega, aseguró que la mujer en cuestión la interrumpía en su concentración al cantar a “grito herido sus composiciones” y demás actos ruidosos que Rueda calificó como matoneo. Lo cierto es que el asunto fue más allá.

¿Quién era el esposo de Vicky Rueda?

Carlos Mariño, actor y exesposo de la actriz, acabó involucrado en la historia, pues ella indicó que su compañera fue parte de la infidelidad del padre de su hija mientras trabajaban en una producción televisiva.

“No digo el nombre porque yo creo que tú puedes investigar a esa persona que conozco desde hace 20 años. No más que me di cuenta que había sido amante de mi esposo estando en la misma novela. Después mi hija me cuenta que hay fotos de ella en ropa interior con la siguiente esposa que tuvo el padre de mi hija. O sea que no se cansa”, afirmó.

Rueda apuntó contra esa mujer, a la que cuestionó por ese comportamiento. De hecho, aclaró que, a pesar de controversias en el pasado, no se trata de la actriz colombiana Mónica Pardo.

Lee También

¿Qué actriz fue amante del esposo de Vicky Rueda, Carlos Mariño?

Si bien no se conoce la identidad de la famosa, ‘La red’ dio una pista clave del nombre de la artista colombiana que, de acuerdo con la versión de Rueda, fue amante de Mariño cuando estaba casado con la vallecaucana.

“Sería muy fácil para nosotros identificar al personaje porque según ella, que no lo dijo en cámara, es una mujer que conoce hace más de 20 años, que además de ser actriz es cantante, que además es compositora, que trabajó en esa última producción con su marido y que sí se metió con él que no es de la que tu entrevista de Mónica Pardo ni mucho menos. Solo les puedo adelantar, para que ustedes saquen conclusiones o si pueden para que más adelante investiguen, es que las iniciales de su nombre inician, como se dice la cédula de ciudadanía, en cc”, afirmó Carlos Giraldo.

A pesar de que Pulzo evita referirse a cualquier figura en cuestión, los usuarios en el video publicado por el magacín de Caracol Televisión en YouTube han llegado a conclusiones sobre quién sería la reconocida actriz y compositora musical que se habría involucrado con la expareja de Rueda.

De hecho, el mencionado presentador de ‘La red’ contó que la vallecaucana está buscando asesoría legal para saber cómo actuar en este caso y saber si más adelante puede identificar a la mujer y demás personas señaladas en su relato.