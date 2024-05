Mientras que los presentadores de ‘Día a día’ se unieron en un viaje de negocios, otra figura de la pantalla chica en Colombia sorprendió al hablar acerca de los ingresos que percibe por su trabajo.

Robinson Díaz sorprendió al comparar los ingresos que le representan su profesión en la televisión colombiana frente a otros espacios como el de México en el que percibe mayor cantidad.

¿Cómo es el salario de Robinson Díaz en Colombia?

“Hoy en día no gano tanto, pero no me quejo”, afirmó, al tiempo que se mostró comprensivo con la realidad del mercado televisivo en el país frente a otras producciones en el exterior. “Se lo que me puedo ganar y se lo que puedo cobrar y llego a una cosa justa”, agregó.

Cabe recordar que la aparición más reciente de Díaz en Colombia fue en ‘Rigo’, de Canal RCN. Por eso, a pesar de las diferencias con la industria mexicana, fue consecuente sobre sus peticiones salariales.

“Yo no me voy a poner a cobrar más de lo que voy a representar de retorno”, reconoció en su entrevista con ‘Lo sé todo’ el antioqueño, que también ha adquirido experiencia como productor a nivel nacional.

¿Cuánto es el salario de Robinson Díaz en México?

El actor colombiano de 58 años afirmó que puede ganar entre “cuatro y cinco veces más” con producciones de canales mexicanos y estadounidenses frente a lo que llega a percibir en Colombia.

Precisamente, exaltó algunas diferencias de condiciones laborales en sitios como México, donde le han dado su propio espacio con especificaciones como baño personal y un lugar cómodo para estudiar sus libretos. Aunque aclaró que no requiere lujos, envió un mensaje sobre el mercado nacional.

“Necesitamos un trato digno”, remarcó al explicar que, si bien se mantiene abierto a trabajar en producciones en Colombia, está a la espera de cómo se presente esa eventual oportunidad.

¿Qué hace ahora Robinson Díaz?

El antioqueño es protagonista en la obra de ‘El exorcista’, una historia de terror que se presenta en la actualidad en el Teatro Libre, en Chapinero, en Bogotá. De hecho, ya registró más de 100 apariciones en esta temporada.