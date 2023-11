Tras la emotiva escena final que protagonizó Robinson Díaz como el padre de Rigoberto en la serie “Rigo”, marcada por la muerte del padre del ciclista a manos de paramilitares en el municipio de Urrao y que revivió la crudeza del conflicto armado en Antioquia, los espectadores echarán de menos a este querido personaje.

El actor, que recientemente conmovió a la audiencia con su interpretación del padre de Rigoberto, reveló en una entrevista que inicialmente le habían ofrecido otro papel en la producción.

Antes de que la serie comenzara, el Canal RCN tenía otros planes para el actor antioqueño. Díaz compartió que el canal lo había contactado con una propuesta diferente, ofreciéndole un papel que no era el del padre de Rigoberto.

Antes de sumergirse en el papel del entrañable padre del ciclista Rigoberto Uran, Díaz fue contactado para encarnar el personaje de Evaristo, quien es interpretado finalmente por Julián Arango.

El personaje de Evaristo, es lejos de lo que finalmente Díaz mostró en la pantalla con Don Rigoberto, pues Evaristo en la serie es un prestamista, conocido en el pueblo por ser egoísta y abusivo.

En sus declaraciones, el actor expresó que, aunque la propuesta inicial era para el papel de Evaristo, sintió una conexión especial con el personaje del padre de Rigoberto. “Inicialmente me hablaron de Evaristo, pero cuando leí el guion del papá de Rigoberto, me encantó, me fascinó. Tiene una historia muy bonita, que se acerca a lo que tememos los colombianos”, compartió Díaz a EL COLOMBIANO.

“Cuando leí los libretos me di cuenta de la belleza del proyecto. Don Rigoberto es hermosísimo y van a ver lo que pasa con él, es algo muy fuerte”, relató el actor en ese entonces, refiriéndose a la trágica muerte de don Rigo que sucedió en agosto de 2001.

Además, el actor envigadeño hablo sobre su inspiración para llevar el padre del “Toro” a la pantalla: “Mi padre, Nolberto Díaz, ha sido un hombre muy camellador, al igual que mi mamá, que toda la vida me enseñaron a estudiar, a hacer deporte y a que me concentrara en las cosas buenas de la vida y en eso hay un punto comunicante muy fuerte con la historia de Rigoberto Urán, el ciclista, que es un campeón de la vida, un man que pudo haberse desviado o meterse en el camino de las armas en ese momento complejo de Urrao y él escogió fue el ciclismo y eso se lo debe particularmente a su papá”, dijo el actor desde México, donde adelanta las grabaciones de la novena temporada de El señor de los cielos.

Ahora los seguidores de la serie “Rigo” continuarán la historia del ciclista antioqueño sin la figura paternal de Rigo y esperan descubrir cómo se desarrollará la trama en los próximos episodios.

