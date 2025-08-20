Aunque Shakira y Gerard Piqué tendrán un vínculo de por vida por sus hijos, Sasha y Milán, decidieron poner en venta las tres viviendas que consiguieron mientras estuvieron juntos y al fin vendieron una de ellas, ubicada en Esplugas de Llobregat, zona exclusiva de Barcelona, indicó el diario ABC.

La artista colombiana y el exfutbolista español recibieron algo más de tres millones de euros por la mansión, aseguró el medio, lo que equivale a casi 1.500 millones de pesos.

Esta propiedad hacía parte de un proyecto familiar que tenía en mente la expareja. La idea era conformar todo un complejo para sus familiares y el personal del servicio, pero no se pudo completar por la ruptura. Los exesposos alcanzaron a hacer tres propiedades y ahora están intentando vender las otras dos, que tienen un precio de 10,99 millones de dólares.

No obstante, agregó El Periódico, las negociaciones no han sido sencillas, pues algunos consideran que es un precio muy alto, y la intérprete de ‘Ojos así’ no está dispuesta a bajar el precio, mientras que el exdefensor del Barcelona, sí. A eso se le suma que se están comercializando de manera discreta, sin carteles ni anuncios, y todo se hace por intermediarios.

¿Cuántos años duraron Shakira y Piqué?

La cantante barranquillera y el exfutbolista español se conocieron en 2010, durante el rodaje del videoclip ‘Waka Waka’, himno oficial del Mundial de Sudáfrica. Desde entonces iniciaron un noviazgo que rápidamente se convirtió en una de las parejas más mediáticas de la industria musical y deportiva.

Aunque compartieron hogar y tuvieron dos hijos, Shakira y Piqué nunca llegaron a casarse legalmente. En múltiples entrevistas, la artista explicó que no consideraba necesario el matrimonio para consolidar una familia y que prefería mantener una relación libre de formalismos.

La unión sentimental se extendió por 12 años, desde 2010 hasta junio de 2022, cuando ambos anunciaron públicamente su separación tras semanas de rumores sobre una crisis. Durante ese tiempo, fueron vistos como una de las parejas más estables del espectáculo, viviendo entre Barcelona y Miami, y construyendo juntos una vida que combinaba la música, el deporte y la crianza de sus hijos.

