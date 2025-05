Sasha y Milan, hijos de Shakira y Gerard Piqué, debutaron como artistas solistas en la gala de la fundación Let It Beat, celebrada en Estados Unidos. El evento, que promueve el talento musical de jóvenes entre los 10 y 20 años, contó con la presencia de su madre, quien hizo una pausa en su gira mundial para acompañarlos. En esta ocasión, los hermanos interpretaron la canción ‘The One’, en la que Sasha fue la voz principal y Milan se destacó tocando la batería y el cajón.

La actuación fue aplaudida por el público, resaltando no solo el talento vocal e instrumental de los niños, sino también su desenvolvimiento escénico. Esta presentación marcó el inicio de su carrera musical independiente, tras haber colaborado anteriormente con su madre en la canción “Acróstico”. La fundación Let It Beat, apoyada por Sony Music Latin, impulsa a jóvenes artistas a través del programa Next Generation of Artists, y fue clave en el lanzamiento de este nuevo sencillo.

‘The One’ es una canción de estilo alegre y guitarrero, producida en colaboración con músicos argentinos y publicada el 11 de mayo junto con su videoclip oficial, que ya acumula miles de visualizaciones. La actuación y el video han despertado comentarios positivos entre seguidores, quienes ven en Sasha y Milan una clara herencia del talento artístico de Shakira.

¿Qué dijo Piqué sobre la canción de Milan y Sasha?

Gerard Piqué, por su parte, no se ha pronunciado públicamente sobre el hecho de que Milan y Sasha sean cantantes. Sin embargo, se conoció la reacción que tuvo al conocer esta nueva faceta de sus hijos.

Pilar Vida, presentadora del programa ‘Espejo Público’, de Antena 3, reveló que el exfutbolista no quiere hablar públicamente al respecto. “Lo que sí me cuenta su entorno es que no está disgustado en absoluto con la aparición de sus hijos en este videoclip”, mencionó en el medio citado.

Shakira demandaría a ‘influencer’ mexicano

Shakira habría decidido tomar acciones legales para proteger a su hijo Sasha. La controversia se desató tras unas declaraciones del ‘influencer’ mexicano Luis Castillejo, conocido como ‘el Temach’, quien hizo comentarios sobre la expresión corporal del menor, calificándola como “amanerada” y atribuyéndola a la ausencia paterna y a la falta de actividades “masculinas”.

Temach Vs Shakira Por que se hizo viral un video donde el Temach da su opinión sobre uno de los hijos de Shakira que se esta comportando de manera más afeminado Palabras textuales: "Se nesecita una figura paterna para que esto no suceda"#pique #temach #Shakira pic.twitter.com/dLAQOwEC9F — Rdz (@AndriShowInfo) April 17, 2025

Los comentarios, ampliamente difundidos en redes sociales, fueron criticados por ser prejuiciosos, homofóbicos y por reforzar estereotipos de género. Esto provocó una ola de indignación en las redes sociales y abrió el debate sobre los límites éticos y legales que deben seguir los creadores de contenido digital, especialmente al referirse a menores de edad.

Hasta ahora, no hay confirmación oficial de una demanda por parte de Shakira o sus representantes. La única fuente que ha mencionado esta posibilidad ha sido el propio ‘Temach’, quien lo hizo en un video solicitando apoyo legal entre sus seguidores. Aun así, el respaldo hacia Shakira ha sido masivo en redes, donde muchos condenan cualquier discurso que promueva la discriminación.

