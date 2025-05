Desde que se separó de Gerard Piqué, a Shakira se la ha visto con sus hijos en todos los eventos. En el inicio de su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’, Milan y Sasha fueron parte central del concierto en Brasil, pues aparecieron cantando ‘Acróstico’, la balada que la cantante escribió sobre los niños.

No obstante, esto también trajo críticas a Shakira. El ‘influencer’ mexicano ‘Temach’ hizo referencias a la forma de ser de Sasha, el hijo menor de Shakira. Aseguró que sus expresiones corporales son “amaneradas” y dijo que esto se debe a que no hace actividades consideradas como masculinas, pues, según él, no tiene una figura paterna.

Estas críticas son menores, pues gran parte de las redes sociales aplauden la forma de ser de los dos menores. En un video que se viralizó en las últimas horas, se observa a Shakira de la mano de Sasha y Milan en un evento.

Que cariñosos son Milan y Sasha.

Shakira debe estar muy orgullosa! 🥹 pic.twitter.com/kVR2LmWnFA — 𝑨𝒏𝒕𝒉𝒐 𝒔𝒉𝒂𝒌𝒊𝒇𝒂𝒏 🐺 (@shakiraxspain) May 8, 2025

Ambos se muestran bastante amorosos con su mamá, tomándola de la mano y dándole besos en repetidas ocasiones. Además, se los ve siempre bien vestidos y arreglados para cada ocasión en la que acompañan a Shakira a cualquier evento.

En los comentarios, destacaron la actitud de Sasha y Milan por su educación y cariño. “Muy hermosa la comunidad que Shakira ha propiciado para sus hijos. Todo lo que se ve a su alrededor son gente que los quieren, se ve mucho cariño entre las familias, los compañeritos, todos. Se ve un ambiente sano y bonito”, fue uno de los comentarios más destacados.

(Vea también: Shakira y Alejandro Sanz tienen cita; fans llevan esperando este momento por mucho tiempo)

“Eso es prueba que ella, siendo la estrella de la dimensión que es y con esa cantidad de compromisos de trabajo, ha sido una mamá muy presente”, Me encanta como aparece Milan corriendo y se agarra del cuello de su mamá deseando darle un besito 🥹🥰”, ¡Qué hermosa escena! Shakira brilla como mamá y estrella, creando un mundo lleno de amor para Milan y Sasha!”, se lee en la publicación.

Shakira demandaría por la crianza de sus hijos Milan y Sasha

Según informó Canal 1, mientras Shakira recorría el mundo con su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, enfrenta un nuevo conflicto relacionado con la educación de sus hijos, Milan y Sasha. La cantante habría propuesto que su ex, Gerard Piqué, compartiera los gastos de un tutor académico que los acompañe durante sus viajes, pero la idea no prosperó, supuestamente por oposición de Clara Chía, actual pareja del exfutbolista.

Ante esto, Shakira decidió viajar con sus hijos y contratar un tutor privado por su cuenta. La situación complica aún más su relación con Piqué, que ya ha estado marcada por desacuerdos sobre la custodia.

“La cantante estaría evaluando sus opciones legales, y no se descarta que en los próximos días tome decisiones al respecto. Este conflicto refleja una falta de equilibrio en las responsabilidades parentales, lo que podría complicar aún más la relación entre ambos”, explicó el periodista Jordi Martin.

¿Cuántos años tienen los hijos de Shakira y Piqué?

Milan y Sasha, los hijos de Shakira y Gerard Piqué, tienen actualmente 12 y 10 años, respectivamente. Milan nació el 22 de enero de 2013, y Sasha el 29 de enero de 2015, ambos en Barcelona. Desde su separación en 2022, Shakira se trasladó con sus hijos a Miami, donde han continuado desarrollando sus talentos artísticos. Ambos han participado en proyectos musicales junto a su madre, como en la canción ‘Acróstico’, y recientemente debutaron en un álbum colectivo en inglés, donde Milan tocó la batería y Sasha cantó.

La cantante ha expresado en diversas ocasiones que sus hijos son su mayor inspiración y apoyo. En eventos como los Grammy 2025, Milan y Sasha acompañaron a su madre, mostrando su cercanía y orgullo por ella . Shakira ha destacado la importancia de brindarles una vida normal y equilibrada, combinando su carrera artística con la dedicación a la crianza de sus hijos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.