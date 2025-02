¡La espera terminó! Después de años sin una gira mundial, Shakira regresó a los escenarios con un espectáculo cargado de energía, pasión y emoción. El 11 de febrero, la cantante colombiana dio inicio a su tour ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ con un concierto en Río de Janeiro, Brasil, que dejó sin aliento a sus fanáticos. Desde el primer acorde, la multitud estalló en euforia mientras la artista demostró por qué sigue siendo una de las figuras más icónicas de la música latina.

El ‘show’ fue una verdadera fiesta visual y sonora. A lo largo de la noche, Shakira interpretó un total de 31 canciones, recorriendo los grandes éxitos de su carrera y presentando en vivo los temas de su más reciente álbum. Además, sorprendió con 13 cambios de vestuario, cada uno más impresionante que el anterior.

Uno de los momentos más especiales llegó cuando, en medio del espectáculo, las pantallas gigantes proyectaron la imagen de sus hijos, Milan y Sasha, para acompañarla en la interpretación de ‘Acróstico’. En esta emotiva balada, que la artista dedicó a sus pequeños, ellos volvieron a cantar los versos que en su momento sorprendieron al mundo. En esta ocasión, la aparición de los pequeños conmovió al público que coreó la canción entre aplausos y lágrimas.

Este primer concierto de la gira dejó claro que Shakira sigue reinando en los escenarios y que su música, pues sorprendió con cada canción, arreglo musical, vestuario, baile y demás. Con la complicidad de sus hijos y el cariño incondicional de sus seguidores, la barranquillera inicia un tour que promete ser inolvidable.

There’s no one like Shakira and the new intro to “Ojos Así” proves it.

pic.twitter.com/GnFHZp7NN6

— shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) February 12, 2025