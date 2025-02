En la edición número 67 de los Premios Grammy, la artista colombiana se alzó con el galardón a Mejor Álbum de Pop Latino por ‘Las mujeres ya no lloran’, imponiéndose ante artistas como Anitta, Luis Fonsi, Kany García y Kali Uchis.

Visiblemente emocionada, la barranquillera aprovechó su discurso para dedicar el premio a los inmigrantes y a las mujeres trabajadoras, confrontando los duros mensajes que ha lanzado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra quienes migran irregularmente.

Con ‘Las mujeres ya no lloran’, Shakira no solo marcó su regreso a la industria musical tras un período de cambios personales y profesionales, sino que también convirtió su arte en un mensaje de empoderamiento.

El álbum, que incluye colaboraciones con Bizarrap, Karol G y Rauw Alejandro, ha sido un fenómeno global, consolidando su vigencia y liderazgo en la música latina.

El presentador de los Premios Grammy 2025, Trevor Noah, afirmó durante la ceremonia que la cantante es lo único que ha salido de Colombia que no es un delito.

fuck you Grammy all the way from Colombia pic.twitter.com/8rYNWa5B7H

— maria (@mariaalsss) February 3, 2025