Durante la ceremonia de la edición 67 de los Premios Grammy, que se celebran en el Peacock Theater de Los Ángeles, Noah afirmó: “Shakira está aquí. Es lo mejor que ha salido de Colombia que no es un delito grave”.

fuck you Grammy all the way from Colombia pic.twitter.com/8rYNWa5B7H

— maria (@mariaalsss) February 3, 2025