La actriz, que tocó fondo al caer en el alcoholismo por una ruptura amorosa, dejó de tener contacto con el papá de su hijo casi que en el momento que supo que estaba embarazada, pues él no quiso responder, aunque sí le dio el apellido.

No obstante, habló del hombre en una conversación que tuvo con Laura Acuña, en la que recordó que se involucró sentimentalmente con él cuando era muy joven y después de salir de un proceso para dejar de consumir drogas, situación que vivió entre los 11 y 13 años.

(Vea también: Carlos Calero, con el corazón en la mano, despidió a su hija: “Sigues siendo mi niña”)

Como logró dejar las adicciones atrás, en ella nació la idea de rescatar gente que estaba atravesando por lo mismo que vivió. Él consumía varias sustancias y entonces la actriz quiso sacarlo de ese mundo. No obstante, terminó enamorándose y quedó embarazada, contó.

“Yo duré con él cuatro años, pero cuando tuve mi hijo… con su respuesta, ahí fue cuando dije: ‘No, qué estoy haciendo. Por qué no escuché antes'”, declaró Reyes.

Y es que cuando se enteró que estaba en la dulce espera no dudó ni por un segundo en tener a su primogénito, pese a que estaba en tercer semestre de la universidad y que el papá de su hijo le dio a entender que debía interrumpir el embarazo. Fue cuando ella decidió terminar la relación amorosa.

Desde entonces, Reyes se convirtió en papá y mamá de Samuel, con el apoyo de sus padres, pues el progenitor no volvió a aparecer. “Nunca más en la vida. Ni unos pañales ni nada. No tenemos idea de si está vivo. No tengo ni idea”, agregó.

(Vea también: Norma Nivia vivió una pesadilla en su divorcio: dicen que su exesposo iba por la plata)

Quién es el hijo de la actriz Margarita Reyes

Se llama Samuel Ferreira Reyes, aunque él quiere quitarse el apellido de su papá, precisamente porque él nunca estuvo presente, le contó la actriz bogotana a Acuña.

Esta es una foto de Reyes junto a su primogénito:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Samuel Ferreira (@solosamuelf)

Tiene 22 años de edad y le heredó la vena artística: está terminando la carrera de Dirección de cine. Tiene una relación amorosa con una joven de su misma edad, Manuela, con la que su mamá tiene una muy buena relación.

Lee También

Por las ocupaciones de la artista, desde pequeño le tocó valerse por sí mismo en muchas cosas. Aunque en un momento se lo recriminó a la actriz, con el tiempo entendió que lo que ella estaba buscando era sacarlo adelante.

“Hoy en día tenemos una relación que hemos construido por esa clase de vivencias. Yo lo amo, de verdad es mi mejor amigo, mi hijo, mi bendición, el amor de mi vida, él es todo”, concluyó Reyes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.