La actriz y modelo tolimense, que tuvo un amorío con ‘Peluche’ en ‘La casa de los famosos’, contó en ‘Se dice de mí’ —programa de Caracol Televisión— que conoció a su exesposo, un argentino, cuando él viajó a Colombia por un trabajo y se enamoraron.

Se hicieron novios y, después de un año y medio de tener una relación sentimental, decidieron casarse, en una ceremonia muy íntima, en la que ella utilizó un vestido de color negro.

“Me casé, me casé por lo civil, en una notaría, una cosa muy sencilla. Nosotros no pensábamos sino en ir, firmar el papel y ya, salir”, declaró en la entrevista.

No obstante, el amor no fue para siempre, como ella pensaba, y a los cuatro años tomaron la decisión de divorciarse. La actriz no habló sobre las razones por las que se terminó el matrimonio, pero sí dijo que el proceso de divorcio fue muy tortuoso para ella.

Norma Nivia habla de separación con su exesposo

La tolimense aseguró que vivió una verdadera pesadilla porque el hombre del se divorció “no supo ser ni correcto, ni caballero”, pues, al parecer, no quería firmar los papeles sin antes asegurarse una buena tajada. Así lo dio a entender Magnolia Giraldo, madre de Nivia —que también habló en el programa de Caracol—.

“El otro está un poquito como muy entusiasmado. […] Entusiasmado mucho por la plata; no iba si no como: ‘¿Qué voy a conseguir?'”, declaró la mamá de la actriz.

Nivia agregó que su exesposo le quería “negociar de una y mil maneras” para firmar el divorcio, por lo que el proceso para ella fue una verdadera “pesadilla”.

Quién es el exesposo de Norma Nivia

La actriz no reveló el nombre del hombre con el que se casó, pero sí dijo que era un ingeniero de sonido oriundo de Argentina. Precisamente, por el proceso de separación, al parecer, las cosas entre ellos no terminaron bien.

Posteriormente, Nivia reencontró el amor en el productor y diseñador de arte Eugenio García, que ha trabajado en aclamadas producciones, como ‘Cien años de soledad’ (serie de Netflix) y ‘Sonido de libertad’.

Después de varios años juntos, la pareja terminó su relación. Luego de un tiempo ella comenzó otra relación amorosa con el argentino Patricio Zabalza, a quien conoció en una fiesta.

Después de varias conversaciones entablaron un noviazgo, que terminó tras un largo tiempo juntos. Sin embargo, siguieron viviendo bajo el mismo techo por varios meses, pues construyeron una casa muy acogedora que ninguno quería dejar.

En ‘La casa de los famosos’, Nivia comenzó un amorío con Mateo Varela, más conocido como ‘Peluche’, romance que trascendió el programa del Canal RCN.

