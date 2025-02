‘La casa de los famosos’ se enciede con nuevos romances dentro del ‘reality’, primero comenzó Marlon y Karina; luego ‘Yaya’ y José y ahora ‘Peluche’ y la actriz Norma Nivia.

Estos últimos, han iniciado un romance por medio de caricias, abrazos y cuchicheos los cuales han sido evidentes por los concursantes de la casa. La actriz y el ‘influenciador’ tuvieron una noche de cena romántica en la que ‘Peluche’ le expresó sus sentimientos.

Nivia también se ha derretido por las propuestas de amor de ‘Peluche’ y hasta le cangrejeó para ir a acostarse en la cama de él en la noche, y Mauricio Figueroa no vio con buenos ojos esa acción de la tolimense.

Un man que me mire así yo me derrito y lo beso .

Norma apúrese porque si no el de aburrirá jajajja. Esto de Mateo no me da fé aún #LaCasaDeLosFamososCol2#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/udMfgjbYAn

— Andrea Lucas (@Andreilla78452) February 14, 2025