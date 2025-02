El reconocido chef Juan Diego Vanegas, conocido por su participación en el matutino ‘Día a día’, se sinceró sobre su ruptura con la apneísta Sofía Gómez.

En una reciente entrevista con el programa ‘La corona TV‘, fragmentos de la conversación fueron compartidos en TikTok por el periodista Ómar Vásquez. Durante la charla, Vanegas habló abiertamente sobre los momentos difíciles que ha atravesado luego de la separación y cómo ha encontrado la fortaleza para seguir adelante.

Sus declaraciones han captado la atención del público, arrojando luz sobre los retos personales que ha enfrentado en este proceso. La relación entre Juan Diego Vanegas y Sofía Gómez fue seguida de cerca por sus admiradores, quienes admiraban el amor y la complicidad que compartían.

La pareja contrajo matrimonio en marzo de 2022 en una ceremonia íntima, consolidando una relación que muchos veían como ejemplar. Sin embargo, como sucede en muchas historias de amor, el tiempo trajo consigo desafíos que finalmente desembocaron en su separación.

“El 2024 fue un año muy complicado emocionalmente. Un proceso como este siempre va a ser difícil de llevar, sobre todo cuando aún sientes mucho amor y respeto por lo que ha sido tu vida y tu relación“, contó el chef

“Llega un momento en la vida en el que uno se pregunta: ‘¿En qué momento ya soy un adulto?’ Y es ahí donde se entiende que las prioridades cambian, los proyectos se transforman y las emociones también”, expresó el cocinero.

En la entrevista, Vanegas enfatizó la importancia del perdón, el crecimiento personal y el acompañamiento profesional que ha recibido. Destacó que la terapia psicológica ha sido fundamental para comprender los cambios que trae la vida y la evolución de las emociones.

Uno de los pilares fundamentales en su proceso de sanación ha sido el respaldo incondicional de su familia. Vanegas reconoció el papel crucial que han jugado sus padres en este momento difícil, destacando que no dudó en acudir a ellos cuando más lo necesitaba. “Les dije: ‘Estoy atravesando una etapa muy difícil, necesito anclarme en nuestra relación como familia’”, compartió. Ese apoyo ha sido clave para encontrar la estabilidad emocional y seguir adelante con su vida.

Sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación, el chef fue claro al decir que, por ahora, está enfocado en su bienestar y en su vida familiar. Si bien tuvo un breve periodo en el que intentó salir y distraerse, pronto comprendió que no era su estilo.

“Tuve ese momento de querer rumbear y me duró muy poquito, porque esa no es mi esencia, casi no me van a ver en la calle”, aclaró.